  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/11/2020 17:26

李嘉誠及李澤鉅續增持長實４７萬股，涉資２００４﹒５萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實
（０１１１３）股權，李嘉誠基金會於１１月１６日、１７日、１８日及１９日，以平均價每股
４１﹒４５元、４２﹒６８３３元、４３﹒２７５元及４３﹒５７２７元購入長實共４７萬股，
涉資２００４﹒５萬元。
　　於增持完成後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒７５％增至３５﹒７７％；而李澤鉅則由
３５﹒８２％增至３５﹒８３％。（ｂｉ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/11/2020
Black Friday又至　網購用邊張信用卡最so?
財經熱話20/11/2020
《股市一周》新舊經濟資金輪炒　港股周升294點逼近7月初高位
中國故事20/11/2020
《神州經脈》LPR連７月持穩　華晨集團破產重整　滬指周漲2%
財經熱話20/11/2020
《嚟緊炒D乜》卜蜂國際(00043)逢低吸納　靜候業績及重組佳音
財經熱話20/11/2020
【科指期貨】科指期貨下周一推出　專家指或增科指股波動
香港要聞20/11/2020
【新冠肺炎】增26宗確診另40初步確診　初小周一起暫停面授課14天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>