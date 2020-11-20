李嘉誠及李澤鉅續增持長實４７萬股，涉資２００４﹒５萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實

（０１１１３）股權，李嘉誠基金會於１１月１６日、１７日、１８日及１９日，以平均價每股

４１﹒４５元、４２﹒６８３３元、４３﹒２７５元及４３﹒５７２７元購入長實共４７萬股，

涉資２００４﹒５萬元。

於增持完成後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒７５％增至３５﹒７７％；而李澤鉅則由

３５﹒８２％增至３５﹒８３％。（ｂｉ）

