李嘉誠及李澤鉅續增持長實４７萬股，涉資２００４﹒５萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實
（０１１１３）股權，李嘉誠基金會於１１月１６日、１７日、１８日及１９日，以平均價每股
４１﹒４５元、４２﹒６８３３元、４３﹒２７５元及４３﹒５７２７元購入長實共４７萬股，
涉資２００４﹒５萬元。
於增持完成後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒７５％增至３５﹒７７％；而李澤鉅則由
３５﹒８２％增至３５﹒８３％。（ｂｉ）
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