《本港經濟》整體消費物價指數連跌四個月，１０月通縮０﹒２％

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，本港整體消費物價連續四個月錄得按年下跌

，１０月按年微跌０﹒２％，較９月的相應跌幅２﹒２％收窄，而巿場預估跌幅為１﹒６％。

１０月物價跌幅減少，主要由於９月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金的影響在１０月份消失

。



＊基本通脹率為０﹒４％＊



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在１０月份的按年升幅（即基本通

脹率）為０﹒４％，較９月份（０﹒５％）稍低，主要是由於私人房屋租金和家庭服務費用升幅

收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在１０月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及

水（下跌２１﹒４％）、衣履（下跌５﹒５％）、耐用物品（下跌２﹒７％）和交通（下跌

１﹒８％）。另一方面，綜合消費物價指數在１０月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出

用膳）（上升３﹒２％）、雜項物品（上升１﹒５％）、外出用膳（上升０﹒９％）和住屋（上

升０﹒５％）等。



＊疫情緩和，外出用膳價格升幅加快＊



以今年首十個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升０﹒５％，剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應變動率則分別為１﹒５％。

政府發言人表示，１０月份基本消費物價通脹率輕微下降至０﹒４％。私人房屋租金的按年

升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微。

然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。

展望將來，由於環球和本地經濟情況仍受制於２０１９冠狀病毒病疫情的發展，整體通脹壓

力在短期內應會維持輕微。政府會繼續密切留意情況。（ｃｌ）

