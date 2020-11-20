【新冠肺炎】政府：小一至小三下周一起暫停面授課堂１４天

《經濟通通訊社２０日專訊》食物及衞生局局長陳肇始今午表示，今日本港新增約２６宗新
型肺炎確診個案，今日亦錄得逾３０宗初步確診個案，為此政府決定自下周一（２３日）起全港
小一至小三暫停面授課堂，暫停１４天，直至１２月６日，而幼稚園和幼兒中心自本月１４日起
暫停面授課堂及服務，有關安排亦將延長至１２月６日。（ｂｎ）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇
|香港要聞20/11/2020
【新冠肺炎】增26宗確診另30初步確診 初小周一起暫停面授課14天
|FOCUS20/11/2020
【FOCUS】侵侵謀翻盤懶理抗疫 救濟瀕斷「彈藥」搜索急升
|財經熱話20/11/2020
《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎
|開市Good Morning20/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：現價長線部署吼阿里巴巴
|中國故事20/11/2020
《京城近觀》收不到的快遞包裹
|中國故事19/11/2020
《神州經脈》國務會議聚焦促消費 人幣止步四連揚 A場縮量悶升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰