【新冠肺炎】政府：小一至小三下周一起暫停面授課堂１４天

《經濟通通訊社２０日專訊》食物及衞生局局長陳肇始今午表示，今日本港新增約２６宗新

型肺炎確診個案，今日亦錄得逾３０宗初步確診個案，為此政府決定自下周一（２３日）起全港

小一至小三暫停面授課堂，暫停１４天，直至１２月６日，而幼稚園和幼兒中心自本月１４日起

暫停面授課堂及服務，有關安排亦將延長至１２月６日。（ｂｎ）

