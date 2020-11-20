《小傳日記》疫情又反彈，魚缸升幅窄；磚頭佬真慘，鐵鳥跌到散

《小傳日記》隔晚花旗魚缸雖然表現唔錯，但亞洲呢邊孖屐就疲弱啦，但香江魚缸今日高開

高走叻叻豬！科技股走勢強勁撐起大市表現，阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）表現都

唔錯；不過午後衛生署就話疫情有反彈跡象，其中香江今日新增２６宗新冠肺炎確診個案，有２

１宗是本地感染，消息就拖累大市升幅收窄，本地磚頭佬及鐵鳥受挫，最終收報２６４５１，升

９４點或近半巴仙，主板成交１３２６﹒４０億銀。國企指數報１０５５３，跌２點或跌唔夠半

巴仙。恆生科技指數報７９９７，升９４點或逾１巴仙。

Ａ場走勢都幾好，上證綜指報３３７７點，升１４點或近半巴仙；深證成指報１３８５２點

，升７４點或逾半巴仙。兩市全日成交減少３巴仙至７５１０億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌逾半巴仙，報３８﹒９銀；生發發（００３８８）

升近２巴仙，報３７６﹒２銀；中移動（００９４１）跌近半巴仙，報４６﹒９５銀；ＡＩＡ（

０１２９９）漲逾１巴仙，報８９﹒５銀。



＊母企真破產華晨向上剷，油價弱弱地油股死死氣＊



華晨中國（０１１１４）母公司華晨汽車集團正式破產重整，不過有指呢次破產仲組唔涉及

華晨中國，所以今日股價仍然飛高高，仲破埋２５０天線，漲逾８巴仙，報７﹒４８銀；其他車

股都造好，吉利汽車（００１７５）飛起近２巴仙，報２３﹒１元；比亞迪（０１２１１）抽高

近６巴仙，報１８２﹒５銀。廣汽集團（０２２３８）漲逾６巴仙，報９﹒４５元；長城汽車（

０２３３３）飆近一成，報１５﹒２銀。

由於疫情反彈，缸友們都擔心油需求下降，油價周四（１９日）下滑，「三桶油」今日好似

死死氣咁，中石化（００３８６）唔見逾１巴仙，報３﹒４９銀；中石油（００８５７）跌低近

１巴仙，報２﹒５銀；中海油（００８８３）走低逾１巴仙，報８﹒７５銀；中集安瑞科（０３

８９９）軟逾１巴仙，報４﹒４２銀。中石化煉化（０２３８６）挫逾１巴仙，報３﹒３１銀。



＊科指有升勁新經佬叻醒，５Ｇ有優惠孖寶要呆滯＊



今日科指表現就跑嬴大市，睇到唔少科指佬都開心飛上，其中升勢最好嘅有業績理想嘅網易

（０９９９９），抽高近６巴仙報１４１﹒８元，而ＡＴＭＸＪ都開心飛上！阿里（０９９８８

）彈起逾３巴仙，報２５３銀；ＱＱ（００７００）抽高近３巴仙，報５８８銀；美團（０３６

９０）跳高逾３巴仙，報３０４﹒２銀；小米（０１８１０）彈起逾１巴仙，報２５﹒５５銀；

京東（０９６１８）跳高逾１巴仙，報３３６銀。

而２０２０廣東省５Ｇ新消費促進活動已經喺深圳開始咗啦！活動圍繞５Ｇ消費主題開展補

貼活動，深圳居民買５Ｇ產品就可享受１０巴仙、累計最高成１０００銀人仔嘅補貼啦！不過今

日啲手機佬都要個別發展，高偉電子（０１４１５）跳高近４巴仙，報４﹒４銀；比亞迪電子（

００２８５）彈起逾１巴仙，報３５﹒７５銀；富智康（０２０３８）潛水逾２巴仙，報０﹒８

７銀。不過孖寶表現就呆滯啲，舜宇（０２３８２）下滑近１巴仙，報１５６﹒９銀；瑞聲（０

２０１８）就無升跌，報４２﹒１銀。



＊疫情再爆發航空佬受壓，措施要加強收租佬跌慘＊



全球肺炎確診數都要增加，而衞生防護中心就表示香缸噚日（１９日）本地個案有爆發情況

，疫情有能反彈！令到航空佬都受壓跌落！國泰（００２９３）跌逾３巴仙，報７﹒１３銀；美

蘭空港（００３５７）潛水近１巴仙，報３１﹒６５銀；東航（００６７０）下滑近２巴仙，報

３﹒４９銀；國航（００７５３）下滑近１巴仙，報６﹒３２銀；首都機場（００６９４）潛水

近１巴仙，報６﹒２３銀。

近日肺炎確診個案飆升，似乎已經開始爆發第四波疫情，港大微生物學系講座教授袁國勇認

為有需要加強入境防疫措施，包括考慮延長入境者檢疫期，喺１４日強制檢疫之上再加７日家居

隔離。收租佬今日普遍都要潛水！九置（０１９９７）要下滑逾３巴仙，報３７﹒７銀；太古Ａ

（０００１９）潛水近２巴仙，報４５﹒７５銀；長和（００００１）下滑逾２巴仙，報５６﹒

８５銀；領展房產（００８２３）潛水近２巴仙，報６８銀；恆隆地產（００１０１）跳高逾２

巴仙，報２１﹒６銀。請請！



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