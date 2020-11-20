《投資新視野－鄧嘉南》不明朗市況下的投資部署

《投資新視野》美國總統大選競爭激烈，結果似乎已有初步定論。然而，參議院爭奪控制權

的局面可能會持續至明年１月，宏觀經濟環境仍充斥未知之數。按目前形勢來看，這局面對市場

及投資組合會帶來什麼影響及機遇？

在股市方面，市場對大選結果普遍反應正面，而升勢主要由超大型股帶動。由於科技監管和

加稅等威脅減退，加上持續量化寬鬆，均利好這類公司。目前市場走勢尚未明確，股市仍有可能

繼續窄幅上落。傳統防守性行業，例如必需性消費品、健康護理及公用事業，以及長期增長股如

科技、網上或數碼平台的表現有望優於周期性行業。

可持續投資是另一個市場焦點。拜登於７月初公布的氣候計劃中，揚言目標在２０５０年前

實現淨零碳排放，並在２０３５年前實現１００％零碳發電，以及提高４百萬幢建築物的能源效

益。雖然能否成功落實計劃仍言之尚早，但基建刺激措施普遍受各方歡迎，預期有關政策可於

２０２１年推出。綠色建築計劃的構思會利好為大廈提供更可持續的供暖、供冷及電力方案的公

司，至於電動車相關發展則需視乎有多少措施獲納入刺激方案之中，預計美國電動車的上行幅度

可高達１００％，利好電動車供應鏈上的不同公司，包括電池部件生產商及感應器、軟件與功率

半導體供應商等。

另外，聯邦能源監管委員會及環境保護署的委任將有助可再生能源設施的發展。一般而言，

由於風能相關的生產稅減免措施會比太陽能相關的投資稅減免措施更早結束，而各項減免措施的

結構更能配合太陽能儲存設施，因此風能設施的潛在上行空間遠大於太陽能設施，預計２０２２

至２０２５年風能設施的上行幅度可高達１００％，實際情況則需視乎生產稅減免的延伸幅度、

投資稅減免涵蓋獨立儲存設施的程度，以及扶持政策的力度。

至於今年備受關注的黃金，我們認為中期而言目前的宏觀環境利好金價走勢。這是由於當局

有望推出進一步刺激經濟措施，美元因而受壓，兩者均會利好金價。假設其他條件不變，對美國

以外的買家而言，美元走弱將使以美元計值的黃金變得更便宜，有望刺激黃金整體需求。價格攀

升往往亦有助黃金走勢，因黃金獲視為保值工具。無論如何，為應對新冠病毒疫情，各地政府推

出史無前例的刺激措施，加上央行政策維持長期低利息，增加了通脹急升的風險，而黃金則可用

作對沖通脹率突然轉變的風險。

由於目前市場前景仍然不明朗，優質企業具備長期競爭優勢、定價能力、強健的資產負債表

，以及對經濟及市場周期敏感度低等因素，可使其能夠駕馭瞬息萬變的政治和經濟形勢，在不同

的市場周期中可為股東價值帶來複合增長。我們認為採取由下而上的選股方法，並專注於長線投

資，有助抵禦市場波動，以及受市場氣氛帶動的短期上落。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》

