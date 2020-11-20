疫情或反彈，科技龍頭股復漲，港股收升９４點報２６４５１點

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數反彈，美國財政刺激措施談判有進展，但亞

洲股市今早氣氛走弱，港股高開數十點後一度低走，惟科技股受捧，科指早段升幅追過恆指升勢

，帶動大市氣氛，刺激恆指盤中一度升過２０７點，高見２６５６４點；但中資金融股走弱，拖

累大市中午收市前升幅收窄，恆指半日升９２點報２６４４９點。午後疫情反彈消息拖累大市氣

氛，地產股受壓，長和（００００１）、領展（００８２３）跌約２％，另外中海外（００６８

８）挫３﹒７９％，報１８﹒２８元，為本日表現最差藍籌。即使車股及科技股極力撐市，而藥

明生物（０２９６３）全日升５﹒５７％報８３﹒３５元，為今日最佳藍籌，港股升幅仍然收窄

，最終收報２６４５１點，升９４點或升０﹒３６％，主板成交１３２６﹒４億元升０﹒５％。

國指報１０５５３點，跌２點。科指跑贏大市，收報７９９７點，升９４點或升１﹒１９％。

內地兩市微揚，上證綜指報３３７７點，升１４點或升０﹒４４％；深證成指報１３８５２

點，升７４點或升０﹒５４％，兩市全日成交７５１０億元人民幣，按日減３％。

重磅股方面，港交所（００３８８）漲１﹒５７％，報３７６﹒２元；騰訊（００７００）

揚２﹒６２％，報５８８元；友邦（０１２９９）升１﹒４７％，報８９﹒５元；匯控（０００

０５）跌０﹒５１％，報３８﹒９元；中移動（００９４１）軟０﹒３２％，報４６﹒９５元；

建行（００９３９）挫１﹒５１％，報５﹒８６元。



＊科技期貨周一面世，科指龍頭股造好＊



港交所下周一（２３日）將推出指數期貨，並於明年１月推出指數期權。科指期貨推出首日

，將有百隻窩輪、牛熊證同日登場，科指重磅股今日受資金追捧，阿里（０９９８８）揚３﹒１

８％，報２５３元；騰訊（００７００）漲２﹒６２％，報５８８元；美團（０３６９０）升３

﹒４７％，報３０４﹒２元；京東（０９６１８）走上１﹒１４％，報３３６元。

廣東省５Ｇ新消費促進活動近日在深圳啟動。深圳將圍繞５Ｇ消費主題，持續開展「家電、

智能產品購置補貼」活動。目前包括華為、蘋果及小米等品牌最新５Ｇ手機在內的７﹒５萬種商

品參與補貼活動。手機股個別發展，比亞迪電子（００２８５）升１﹒４２％，報３５﹒７５元

；小米（０１８１０）將於下周二（２４日）公布今年第三季業績，股價全日揚１﹒３９％，報

２５﹒５５元；舜宇光學（０２３８２）跌０﹒５７％，報１５６﹒９元；高偉電子（０１４１

５）走高３﹒５３％，報４﹒４元。

國務院出台提振汽車消費措施，公布開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，摩通認為內地汽車業

明年上半年銷售增長將加速至兩成，由於今年基數較低，明年首季按年增速可能高達三至四成。

汽車股普揚，比亞迪（０１２１１）飆５﹒９２％，報１８２﹒５元；吉利（００１７５）走上

１﹒９９％，報２３﹒１元，連升７日累計升幅２０﹒０６％；長汽（０２３３３）彈９﹒５１

％，報１５﹒２元；華晨中國（０１１１４）母公司華晨汽車集團正式破產重整，股價全日

升８﹒２５％，報７﹒４８元；廣汽（０２２３８）抽升６﹒５４％，報９﹒４５元。



＊疫情下航運運費急升，卻亦令本港經濟低迷＊



疫情下各國紛紛出招刺激經濟，令航運需求強勢。中國港口協會最新數據顯示，１０月八大

樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長１１﹒１％，增速為今年新高。上海航運交易所的１０月中國出

口集裝箱運價指數指，全球１２條航線運價普遍上揚，其中南美航線漲幅最高，環比增長近４８

％。航運股造好，東方海外（００３１６）先今升後穩，盤中一度升１２％高見６９﹒９５元，

收報６２﹒６元微升０﹒４８％，連升７日累計升幅６０﹒７２％；中遠海控（０１９１９）飆

７﹒９１％，報７﹒５元，連升７日累計升幅３２﹒９８％；中遠海發（０２８６６）彈６﹒０

３％，報１﹒２３元；中集集團（０２０３９）揚５﹒２３％，報１２﹒８８元。

本港今日新增２６宗新冠肺炎確診個案，其中２１宗是本地感染，個案來自不同群組，而且

分散於不同區域，更有７宗屬源頭不明。市場憂慮第四波疫情爆發。本地租務股齊挫。九置（０

１９９７）挫３﹒４６％，報３７﹒７元；太古Ａ（０００１９）軟１﹒８２％，報４５﹒７５

元；港鐵（０００６６）跌２﹒１％，報４１﹒９５元；新世界（０００１７）走落１﹒４９％

，報３９﹒７５元；長實（０１１１３）走低０﹒４６％，報４３﹒５元。

食衞局局長陳肇始指本港疫情急速惡化，呼籲全港市民要嚴陣以待，減少不必要聚會，否則

第四波疫情將一發不可收拾。抗疫概念股應聲炒起，香港電視（０１１３７）抽升１２﹒３６％

，報１２﹒３６元；日清食品（０１４７５）漲２﹒９９％，報６﹒９元；ＣＥＣ國際控股（０

０７５９）飆升１１﹒５９％，報０﹒７７元；國際家居零售（０１３７３）揚０﹒４３％，報

２﹒３５元；維達國際（０３３３１）走上０﹒８９％，報２２﹒７５元。（ｐｌ）

