《品中資－羅國森》那些年，我曾經追過的舊經濟股

《品中資》過去一星期，對港股市場來說，除了「反壟斷法」的課題繼續發酵外，新冠肺炎

疫苗不斷有利好消息，也起到一定的刺激作用。不過，整體來說，就如經濟學上的理論

（Ｌａｗ Ｏｆ Ｄｉｍｉｎｉｓｈｉｎｇ Ｒｅｔｕｒｎ），疫苗的邊際效益似乎愈來愈細了

。

最厲害的一次只有上星期一（９日），當時美國藥廠輝瑞公布，他們跟德國藥廠共同研發的

疫苗有效率達到九成，全人類都好像鬆了一口氣，認為疫情快將過去。當日美股道指（代表舊經

濟股）一度升逾１８００點，收市也升８００多點。

但其後再傳出另一家藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗有效率接近９５％，以及輝瑞藥廠前晚

（１８日）再公布，他們最新的測試，有效率達到９５％（不是接近），對環球股市，尤其是美

股的刺激已經大不如前。

如果針對中資股來說，疫苗的刺激作用更加微不足道，無他，因為內地早在今年第二季時已

經有效控制疫情（我不敢說成功）。當然，有疫苗始終是好事，但沒有疫苗也不見得經濟會停滯

不前。

從另一個角度看，中資股中的舊經濟股，早於今年４月已經見底，回升幅度則視乎個別行業

或個股的實際情況。所以，今次外國藥廠傳來疫苗的好消息，對中資的舊經濟股來說，真的不太

重要了。



＊年初推介新舊經濟各佔一半＊



我在今年農曆年時，推介了８隻發財股，分別是騰訊（０００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）、小米（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）、安踏體育

（０２０２０）、瀚森製藥（０３６９２）、碧桂園服務（０６０９８）和錦欣生殖

（０１９５１）。

這個組合的特點是４隻新經濟股，４隻舊經濟股。當時內地剛爆發「武漢肺炎」，未知其嚴

重性和維持多久，所以，我平衡了新舊經濟的趨勢，以及個股的實力，選擇了這麼一個「一半一

半」的組合。

之後的發展，相信大家都有較深印象，就是中資的新經濟股大放異彩，舊經濟股則被比下去

，但當然也有個別例外，例如醫藥股和物管股，雖然屬舊經濟股，但卻受惠於疫情，以及正處於

高增長期，所以表現仍然相對較佳。

年中時，我曾經寫了一篇題為《摒棄舊經濟擁抱新經濟…組合》的文章，主要是就該組合作

一次中期檢討。當時有感於我的舊經濟股推介中，有兩隻錄得下跌，加上當時市場增加了兩隻新

經濟股，即京東（０９６１８）和網易（０９９９９），於是，我決定將表現最差的安踏和錦欣

換出，換入這兩隻新貴。

誰不知，我這兩隻遭摒棄的舊經濟股卻十分爭氣，在這幾個月從低位大幅回升，其中以安踏

的表現最出色，如果以我換出時的股價大約７２元計，這段期間的升幅逾五成（昨日（１９日）

收報１１１﹒４元）。至於錦欣，也從當時的低位大約１０元回升（全年低位其實是今年３月中

），這段期間的升幅約兩成三（昨日收報１２﹒３元）。

體育用品股的安踏，上半年收入大致持平，但盈利倒退了兩成八，但下半年之後，市道明顯

好轉，加上最近獲得納入恆指成分股，令到指數基金要追貨，股價更偏強。

另一隻「生仔股」錦欣，上半年的收入減少了兩成二，盈利也倒退約三成四，主要受到疫情

影響，而美國業務的減幅尤為明顯。同樣地，下半年起，經營情況已有改善，股價也見底回升。

這一刻，我真的後悔「拋棄」了這兩隻舊經濟股，尤其是安踏，２０２０原來真的是安踏之年！

至於我推介的另外兩隻舊經濟股瀚森製藥和碧桂園服務，前者的中期業績有少許倒退，所以，股

價表現也稍為平淡了，但以我推介時的２７元計，到昨日收市報３３﹒８元，仍錄得兩成半升幅

。



＊碧桂園服務是舊經股典範＊



至於碧桂園服務，由於正處於高增長期，中期業績持續走強，無論收入和盈利都錄得高雙位

數增長（收入升七成八，盈利升六成一），所以，股價持續上升，雖然已從高位回落，但以昨日

收市價４４﹒２５元計，比推介時的２７﹒２５元計，升了六成二，升幅僅次於我的新經濟股推

介小米（小米自推介起計，升了八成九），可算是我組合中，舊經濟股的典範。

很多人都認為，疫苗面世的那日，就是舊經濟股全面復甦之時，但實事求是來說，現在距離

疫苗全面普及，兼且確證有效（仍然擔心變種），相信還有一段長時間。

再者，即使今次的疫苗真的能預防新冠病毒，難保不久之後又有另一種嚴重傳染病出現，因

此，疫情帶來的不穩定性，我認為會持續一段很長時間，甚至會變成所謂的「新常態」。

我同意，舊經濟不會一下子消失，新經濟也不是萬應靈丹，但未來的經濟發展，應該會在新

舊交替的互為影響下前進。新經濟股主導應該不會錯得到哪裏，至於哪些舊經濟能夠留低，或者

以何種態勢留低，是值得關注的，也會直接影響我們的選股。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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