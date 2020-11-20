《鍾之日記》疫情反彈來勢洶，重組拆彈華晨揚

《鍾之日記》１１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股先跌後回升，香江魚缸今日反彈，但市場擔心新冠疫情第四波爆發，限制大市升幅

。本港今日新增２６宗新型冠狀病毒確診個案，２１宗屬於本地，包括９宗源頭不明個案。另外

有超過４０宗初步確診。公務員事務局表示，基於最新疫情發展，提醒各政策局和部門在維持公

共服務的前提下，盡量彈性處理員工的上班安排。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，根據現時趨勢，第四波疫情已經開始，相信是由尼泊

爾輸入個案所引發。他指出，現時入境做不到滴水不漏，高危地點未能控制好，導致未能斬斷隱

性傳播鏈。他又稱，現時１４日強制檢疫有漏洞，政府應考慮延長抵港人士的檢疫期，在１４日

強制檢疫外再加７日家居隔離，在檢疫期第２０日進行病毒檢測，確保無問題才進入社區。

恆指收市升９４點或０﹒３６％，報２６４５１，一周累升２９４點，主板成交１３２６億

元升０﹒５％。

祖國股市全日無異動，金融板塊偏弱，汽車股領升，滬綜指好淡爭持下全日升０﹒４４％，

報３３７７﹒７３點，連升第三日，累計全周滬指漲２﹒０４％。兩市全日成交７５１０億元人

民幣，按日減３％，人民銀行本周全口徑淨投放達３５００億元人民幣，創近兩個月單周新高。

另外，１１月ＬＰＲ連續第七個月維持不變。



＊華晨集團僅重整問題業務，上市公司喘口氣＊



遼寧汽車國企華晨集團此前出現債務爆雷，不但令「投資不過山海關」的說法再度熾熱，還

打擊了投資者對國企剛兌的信心。瀋陽市中級法院今日裁定受理債權人對華晨集團重整申請，標

誌著這家車企正式進入破產重整程序，但各項優質資產都不在重整範圍內，包括旗下４家中港上

市公司：華晨中國（０１１１４）、新晨動力（０１１４８）、上海申華控股

（滬：６００６５３）、金杯汽車（滬：６００６０９）、及與寶馬、雷諾等的合資公司，即重

整項目只涉及集團本部自主品牌板塊。投資者鬆一口氣，華晨中國全日價升８﹒３％，新晨動力

升７﹒５％，上海申華控股及金杯汽車均漲停收市。

法院裁定，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因

，但同時集團具有挽救的價值和可能，具重整的必要性和可行性，瀋陽市中級法院將指定華晨集

團管理人全權負責企業破產重整期間各項工作。

債權銀行同意對華晨不抽貸、不斷貸，而華晨稱會盡最大努力挽回債權人損失。不過，華晨

交出了這樣一份重整報告，債權人想必是苦澀在心頭。華晨保留住最值錢的資產，看來也不會變

賣子公司股票償債，未來能否成功還清拖欠的債券，目前仍要打一個大大的問號。



＊哈爾濱樓市風險引關注，內房領跌大市＊



人民銀行公布，１１月一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別為３﹒８５％

和４﹒６５％，均與１０月持平，為連續第七個月維持不變，基本符合市場預期。ＬＰＲ難以下

調，和近日多家國企爆發的債務危機有關，內媒引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，短期市

場利率再現上行，且同業存單發行利率等中期市場利率也繼續保持升勢，將對沖銀行結構性存款

、大額存單等負債成本下降帶來的影響，意味著報價行下調１１月１年期ＬＰＲ報價加點的動力

不足。

儘管ＬＰＲ按兵不動符合預期，但內房股今日卻出現顯著跌幅，中海外（００６８８）挫

３﹒８％成全日表現最差藍籌，華潤置地（０１１０９）跌３％，融創中國（０１９１８）跌

２﹒９％，碧桂園（０２００７）跌２﹒２％，恆大（０３３３３）軟０﹒４％，萬科

（０２２０２）則微跌０﹒２％。

內房行業目前最關注的，除了同業福晟集團債務違約外，還有哈爾濱市政府鼓勵房企打折賣

樓的新措施。據內媒《財新》解讀，哈爾濱目前存在住宅庫存量高企、樓市成交量下行的問題，

截至今年１０月，哈爾濱新樓去化周期高達２３﹒１個月，意味著哈爾濱需要近兩年時間才能把

現有新盤賣光，而更危險的是樓市成交正在持續轉淡，上月哈爾濱住宅成交量環比下跌１４％、

同比下跌２０％，若成交表現持續轉差，則新樓去化周期將愈來愈長，長遠來看或導致當地樓價

出現崩跌風險。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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