【債務風險】交易商協會全線調查永煤發債相關機構，包括光大銀行

《經濟通通訊社２０日專訊》隨著永煤違約事件不斷發酵，內地監管再升級，中國交易商協

會公告，對作為永煤控股債務融資工具相關中介機構啟動自律調查，包括光大銀行

（０６８１８）（滬：６０１８１８）、興業銀行（滬：６０１１６６）、中原銀行

（０１２１６）等主承銷商，中誠信國際信用評級公司，以及希格瑪會計師事務所。

交易商協會表示，在對永城煤電控股集團開展自律調查和對多家中介機構進行約談過程中，

發現上述機構存在涉嫌違反銀行間債券市場自律管理規則的行為。

從公開信息看，光大銀行和中原銀行為違約債券「２０永煤ＳＣＰ００３」主承銷商，興業

銀行是「２０永煤ＭＴＮ００６」的主承銷商。

１１月１０日，永煤控股公告稱，公司因流動資金緊張，「２０永煤ＳＣＰ００３」到期不

能足額償付本息，已構成實質性違約。作為評級為ＡＡＡ級的品種，永煤意外違約震動市場，信

用債市場也受到極大波及。

針對此情況，１２日，交易商協會率先對永煤控股等相關機構啟動自律調查。交易商協會稱

，關注到永煤控股繼１０月２０日發行「２０永煤ＭＴＮ００６」後迅速發生實質性違約。

１８日，交易商協會對海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）及其相關子公司啟動

自律調查。交易商協會稱，發現海通證券股份有限公司及其相關子公司涉嫌為發行人違規發行債

券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，涉及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具和交

易所市場公司債券。

市場人士指出，此次永煤違約事件毫無疑問是一個標誌性事件，從發行人到主承銷商乃至評

級機構和會計師事務所，涉事機構幾無幸免。（ｃｔ）

