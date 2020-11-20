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20/11/2020 09:25

《中國要聞》廣東５Ｇ新消費促進活動啟動，超７萬種商品參與補貼

　　《經濟通通訊社２０日專訊》２０２０廣東省５Ｇ新消費促進活動近日在深圳啟動。深圳將
圍繞５Ｇ消費主題，持續開展「家電、智能產品購置補貼」活動。目前包括華為、蘋果、小米（
０１８１０）、ＶＩＶＯ、ＯＰＰＯ最新５Ｇ手機在內的７﹒５萬種商品參與補貼活動。
　　期間，深圳居民在蘇寧、順電、國美等３２家智能家電零售企業、６００多家線上線下門店
購買５Ｇ產品，可享受１０％、累計最高１０００元人民幣的補貼。（ｊｔ）

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