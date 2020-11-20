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20/11/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國實力將不斷提升

　　《神州縱橫》對十四五等長遠發展規劃中國逐步透露了更多具體構思，令前景更趨清晰。未
來中國國力不斷提升已屬必然，問題只是提升速度為何，關鍵是有關基本策略是否正確。
　
＊中國增長潛力大＊
　
　　中國官方認為到２０３５的１５年間ＧＤＰ或人均ＧＤＰ將可翻一番。按此ＧＤＰ年均增長
須達６％。另有報道指十四五期間增長訂為５％，如是將影響翻番目標：若年間５％則須約１７
年才可翻一番。人均ＧＤＰ翻番所須增幅更高。其實當中國發展由高增長轉向質素提升階段後，
ＧＤＰ翻番的目標不再重要，更重要者是中國的發展及增長潛力仍大，主要是因差距大、科技發
展快和落實深化改革開放等三大因素。差距大令減差成為發展動力，低水平要追趕高水平。國內
有地區間、群體間及企業間的差距，國際間有中國與發達國間的人均ＧＤＰ及收入差距。到
２０３５年達致基本現代化，人均ＧＤＰ將要達到中等發達國水平。過去５到７年的中國科技井
噴其實只是初步階段，全面井噴尚待到來，但估計將在１５年內出現。目前中國正大力推動科技
發展並由此驅動產業、經濟發展，因此有望可趕趁新一輪科技開發浪潮，從而搶佔新產業開發的
制高點。由此將可在近期逐步發展多個千億美元級產業，如５Ｇ移動通訊、北斗＋系統、大數據
雲計算、ＡＩ、新能源及新基建等。在十四五期內上述各項發展可初見成效，促進了大批新興產
業成長。
　
＊中國將全面超越美國＊
　
　　一直以來改革開放是推動發展與增長的重要引擎，因此帶來了巨大的改革紅利，這在今後亦
將繼續。上述三大因素的主要效果是大大提高全要素生產方案（ＴＦＰ），不單令中國的經濟效
益大升，還可助抵銷人口老化勞力減少和過度依靠信貸增長等問題，從而成為推動增長的重要來
源。除了國家實力可隨增長提升中，同樣重要者是國際間相對實力的提升。不少評論指中國在
２０３５年將超越美國成第一大經濟體，其實安排ＩＭＦ的購買力平價指數計，中國ＧＤＰ早於
２０１５年超過美國，現時差距正不斷拉大，故更恰當的預測是２０３５年中國ＧＤＰ將大美國
多少：保守估計是最少有１﹒５倍。當然這只是數量上的超越，更重要的是結構上及質素的迫近
或超越。結構上中國的工農業產量早已超越美國，且中國ＧＤＰ更為實物化，不如美國絕大部分
產值來自服務業。此外中國工業體系予世界最完備者，且還不斷更趨完備，而美國則在空洞化。
比較質素的最好指標是美國政府的Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒｅｎｄ報告，當中有Ｐｏｗｅｒ　
Ｉｎｄｅｘ即綜合實力指標的估算，預計中國將可在２０３０或２０４０年後超過美國。總之，
中國全面超美只是時間問題而已。《資深評論員　凌昆》
　
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