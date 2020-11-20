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即市新聞

20/11/2020 09:15

《股林淘金－林家亨》美財困互搶資源，美股升幅被打回

　　《股林淘金》美國昨天（１９日）公布的每周失業申報人數意外地上升，美股早段下跌，中
段時間因美國國會表示重啟紓困方案之談判，美股抽升，道指收市時報升４４點，納指上升
１０３點。但收市之後美國財政部發表要求聯儲局取消之前已批准的緊急計劃緩助基金，要求發
還尚未動用的４５５０億美元，但被聯儲局主席鮑威爾拒絕，事件令今早（２０日）８：５１分
亞洲美股道指期貨下跌２００點！
　　美國昨天三大中資電動車蔚來、小鵬及理想之股價皆有上升，小鵬股價更創收市新高，預計
將令今日比亞迪（０１２１１）股價受惠，預期股價今日在１７４－１７５元以有買盤支持，但
收市價要視乎美股期貨之後的發展，若跌幅擴大，其股價尾段或受壓抑。若今天港股開市時受美
股期貨影響而下跌，可以趁低吸納，包括騰訊（００７００）、京東（０９６１８）等股份，作
短線持有。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有京東股份
　
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