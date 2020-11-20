【債務風險】華晨集團宣布破產重整，不涉旗下上市公司及合資公司

《經濟通通訊社２０日專訊》華晨集團正式宣布破產重整。集團負責人表示，本次重整只涉

及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下４家中港上市公司：華晨中國（０１１１４）、上海

申華控股（滬：６００６５３）、金杯汽車（滬：６００６０９）、新晨動力（０１１４８）及

與寶馬、雷諾等的合資公司。作為寶馬在中國最重要的合作夥伴，集團重整後有望實現重生，盡

最大努力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產

品，擴大規模。

瀋陽市中級人民法院２０日裁定受理債權人對華晨集團重整申請，標誌著這家車企正式進入

破產重整程序。

法院的裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產

原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。

根據法律規定，瀋陽市中級人民法院將指定華晨集團管理人，全權負責企業破產重整期間各

項工作，包括受理並認定債權人債權申報，編制重整計劃草案並提交債權人會議表決等。債權人

將根據法院最終批准的重整計劃獲得償付。



＊集團層面負債總額５２３﹒７６億＊



今年，受新冠肺炎疫情影響，華晨集團自主品牌經營狀況進一步惡化，長期積累的債務問題

暴發。據華晨集團今年半年報，集團層面負債總額５２３﹒７６億元（人民幣．下同），資產負

債率超過１１０％，失去融資能力。為解決債務問題，有關方面成立了華晨集團銀行債委會，力

求債務和解，但未果。

華晨集團周一（１６日）表示，在遼寧省銀行業協會組織下，相關債權銀行已組成債委會，

光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）為主牽頭行。債委會成員對華晨不抽貸，不斷貸

。未來華晨集團將通過加快資產處置，與債委會推進債務重組，多渠道籌措資金，但由於生產經

營持續虧損，公司現金流仍然非常緊張。

中國債券信息網公告顯示，華晨集團已構成債務違約的金額合計６５億元，逾期利息合計

１﹒４４億元。

大公國際最新將華晨汽車集團主體信用等級由「ＢＢ」下調至「ＣＣＣ」。（ｗｌ）

