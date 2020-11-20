《師傅教路－黃瑋傑》網易季績放慢，股價續１３０至１４５元波動

《師傅教路》網易（０９９９９）公布了截至２０２０年９月３０日止第三季度業績，淨收

入和毛利潤與去年同期比較都錄得逾２０％增長，但與第二季度比較，除有道線上教育業務錄得

較高增長外，其餘業務都缺乏增長動力。

於今年第三季度，網易實現淨收入１８７億元人民幣（２７億美元），同比增長２７﹒５％

，但環比第二季度僅增長２﹒７％ＺＤ１按業務劃分，在線遊戲服務淨收入為１３９億元人民幣

（２０億美元），同比增長２０﹒２％，但環比僅增長０﹒７％。有道淨收入為８﹒９６億元人

民幣（１﹒３２億美元），同比和環比分別增長１５９％和４３﹒８％。創新及其他業務淨收入

為３９億元人民幣（５﹒７４億美元），同比增長４１﹒６％，但環比僅增長５﹒４％。



＊持續經營淨利按季跌＊



集團第三季度營業費用為７０億元人民幣（１０億美元），同比和環比分別增長５４﹒７％

和２５％，都高於淨收入的增速。集團第三季度毛利潤為９９億元人民幣（１５億美元），同比

增長２５﹒６％，但環比僅增長１％。歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為３０億元人民幣（４

﹒４１億美元），低於第二季度的４５億元人民幣（６﹒４２億美元）；非公認會計準則下歸屬

於公司股東的持續經營淨利潤為３７億元人民幣（５﹒４億美元），亦低於第二季度的５２億元

人民幣（７﹒３９億美元）。



＊收入頗側重在線遊戲＊



網易的收入結構側重在線遊戲，其在線遊戲服務第三季度淨收入為１３９億元人民幣（２０

億美元），佔整體淨收入７３﹒８％。所以，現有遊戲和新推出遊戲是否受歡迎，對網易業績和

股價將起到重大作用。

網易在第三季度推出了多款新品遊戲，包括在中國市場推出了《陰陽師：妖怪屋》、《實況

球會經理》、《獵手之王》和《時空中的繪旅人》等，以及在海外市場推出了《星戰前夜：無燼

星河》和《漫威對決》等﹒即將推出的新品包括：《黑潮之上》、《幻書啟世錄》、《天諭》手

遊、《無盡的拉格朗日》、《哈利波特：魔法覺醒》、《Ｔｈｅ Ｌｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ

Ｒｉｎｇｓ： Ｒｉｓｅ ｔｏ Ｗａｒ》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破

壞神：不朽》和《寶可夢大探險》等。技術上，該股股價料維持於１３０元和１４５元之間波動

。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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