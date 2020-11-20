  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/11/2020 08:34

《陶冬天下－陶冬》ＲＣＥＰ，亞太區區域經濟合作的大事

　　《陶冬天下》亞太區１５個國家於１１月１５日簽署了ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）
，這是亞太區經濟一體化的一個里程碑，對未來亞太區經濟及貿易的發展、產業與市場之融合都
具有深遠的影響。
　
　　ＲＣＥＰ涵蓋中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭以及東盟十國，印度暫缺。這是全球規模最
大的自由貿易協定，覆蓋著世界近２９％的人口，超過三成的經濟和貿易總量。
　
　　由於之前東盟十國先後與中日韓澳新簽署過單獨的自貿協議，這次應該說是在之前１０＋１
模式之上的擴容，但是所帶來的乘數效應絕非五倍那麼簡單，區域內生產、市場的空間得到以幾
何級數擴張。這個空間內經濟的差異性、貿易的協同性、生產的關聯性、市場的聯通性，在世界
歷史上均是前所未有的。
　
　　這份協定不僅涵蓋了貿易，更涵蓋了服務貿易、知識產權、電子商貿、政府採購等更廣泛的
領域。如果得以順利執行，未來在全新的維度實現更高層次的區域合作也有可能發生。
　
　　ＲＣＥＰ協議的貨物所涵蓋的零關稅產品數量，超過總產品的９０％以上，相當一部分立即
做到零關稅，其他產品十年內達成零關稅，這種態度所表現出的決心和誠意，是令人讚歎的。
　
　　此項ＲＣＥＰ協議的最大贏家是東南亞諸國。１５國簽訂共同協議，將中國、日本、韓國同
時拉上了一個東南亞首先倡導的合作平台上，為製造業向東南亞轉移提供了一個牢固的平台和順
暢連接的渠道。東南亞是一群中小國家，在多邊談判中每個國家都沒有多少談判優勢，這次捆綁
談判還開創了ＡＳＥＡＮ與世界大國平等談判的新打法。
　
　　第二個贏家是澳洲、新西蘭，他們的礦產品農產品主要賣給中國，進入全面經濟夥伴協議意
味著兩國在產品出口給中國上享有比其他商品大國更佳的稅率優惠。在中澳關係日漸冷淡、中國
隱形制裁不斷的時候，這張保護牌還是重要的。
　
　　第三個贏家是中、日、韓之間的自由貿易。中日之間尚未簽署自由貿易協定，但是通過
ＲＣＥＰ，兩國之間的關稅水平和准入程度直接向自由貿易標準靠攏。日韓之間也得到類似的效
果。中日韓三國之間的貿易量遠遠大過與東南亞諸國的貿易量，ＲＣＥＰ給了三國一個機會，繞
過歷史恩怨所帶來的阻滯，邁向東北亞經濟互榮互惠。
　
　　最後一位贏家是中國。當奧巴馬政府拋出ＴＰＰ的時候，中國突然發現美國設計了一個摒棄
中國的貿易體系，發現自己被蒙在鼓裏，於是拾起ＲＣＥＰ作為抗衡手段。然而，特朗普政府徹
底放棄多邊主義思維，令其亞洲貿易夥伴感到不安，最終導致ＲＣＥＰ後發先至。拜登任內恢復
ＴＰＰ談判的機會頗高，不過ＲＣＥＰ在先令中國在許多領域無法被ＴＰＰ繞過。中國通過更積
極地開放本國市場，穩住了經貿後花園。二次世界大戰後，美國建立起的世界新秩序，就是建立
在美國開放本國市場的基石上的。
　
　　筆者相信，ＲＣＥＰ作為一個區域合作的框架，為整個亞太地區的經貿合作開闢了新的天空
，奠定了新的基礎。不過魔鬼在細節中，ＲＣＥＰ如何被各國執行，將決定它對各國經濟的幫助
，也就決定它的歷史地位。《陶冬》
　
＊　本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/11/2020
《神州經脈》國務會議聚焦促消費　人幣止步四連揚　A場縮量悶升
FOCUS19/11/2020
【FOCUS】汽車下鄉股價Go　NEV War如影隨形
開市Good Morning19/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：東風長線望10元以上
專訪19/11/2020
【駐滬專訪】利豐朱為眾：在內循環戰略下布局中國市場
板塊分析19/11/2020
多品牌攻細分市場　東風汽車全速行駛
板塊分析19/11/2020
低成本優勢難取代　中國宏橋龍頭地位穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>