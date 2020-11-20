《陶冬天下－陶冬》ＲＣＥＰ，亞太區區域經濟合作的大事

《陶冬天下》亞太區１５個國家於１１月１５日簽署了ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）

，這是亞太區經濟一體化的一個里程碑，對未來亞太區經濟及貿易的發展、產業與市場之融合都

具有深遠的影響。



ＲＣＥＰ涵蓋中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭以及東盟十國，印度暫缺。這是全球規模最

大的自由貿易協定，覆蓋著世界近２９％的人口，超過三成的經濟和貿易總量。



由於之前東盟十國先後與中日韓澳新簽署過單獨的自貿協議，這次應該說是在之前１０＋１

模式之上的擴容，但是所帶來的乘數效應絕非五倍那麼簡單，區域內生產、市場的空間得到以幾

何級數擴張。這個空間內經濟的差異性、貿易的協同性、生產的關聯性、市場的聯通性，在世界

歷史上均是前所未有的。



這份協定不僅涵蓋了貿易，更涵蓋了服務貿易、知識產權、電子商貿、政府採購等更廣泛的

領域。如果得以順利執行，未來在全新的維度實現更高層次的區域合作也有可能發生。



ＲＣＥＰ協議的貨物所涵蓋的零關稅產品數量，超過總產品的９０％以上，相當一部分立即

做到零關稅，其他產品十年內達成零關稅，這種態度所表現出的決心和誠意，是令人讚歎的。



此項ＲＣＥＰ協議的最大贏家是東南亞諸國。１５國簽訂共同協議，將中國、日本、韓國同

時拉上了一個東南亞首先倡導的合作平台上，為製造業向東南亞轉移提供了一個牢固的平台和順

暢連接的渠道。東南亞是一群中小國家，在多邊談判中每個國家都沒有多少談判優勢，這次捆綁

談判還開創了ＡＳＥＡＮ與世界大國平等談判的新打法。



第二個贏家是澳洲、新西蘭，他們的礦產品農產品主要賣給中國，進入全面經濟夥伴協議意

味著兩國在產品出口給中國上享有比其他商品大國更佳的稅率優惠。在中澳關係日漸冷淡、中國

隱形制裁不斷的時候，這張保護牌還是重要的。



第三個贏家是中、日、韓之間的自由貿易。中日之間尚未簽署自由貿易協定，但是通過

ＲＣＥＰ，兩國之間的關稅水平和准入程度直接向自由貿易標準靠攏。日韓之間也得到類似的效

果。中日韓三國之間的貿易量遠遠大過與東南亞諸國的貿易量，ＲＣＥＰ給了三國一個機會，繞

過歷史恩怨所帶來的阻滯，邁向東北亞經濟互榮互惠。



最後一位贏家是中國。當奧巴馬政府拋出ＴＰＰ的時候，中國突然發現美國設計了一個摒棄

中國的貿易體系，發現自己被蒙在鼓裏，於是拾起ＲＣＥＰ作為抗衡手段。然而，特朗普政府徹

底放棄多邊主義思維，令其亞洲貿易夥伴感到不安，最終導致ＲＣＥＰ後發先至。拜登任內恢復

ＴＰＰ談判的機會頗高，不過ＲＣＥＰ在先令中國在許多領域無法被ＴＰＰ繞過。中國通過更積

極地開放本國市場，穩住了經貿後花園。二次世界大戰後，美國建立起的世界新秩序，就是建立

在美國開放本國市場的基石上的。



筆者相信，ＲＣＥＰ作為一個區域合作的框架，為整個亞太地區的經貿合作開闢了新的天空

，奠定了新的基礎。不過魔鬼在細節中，ＲＣＥＰ如何被各國執行，將決定它對各國經濟的幫助

，也就決定它的歷史地位。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

