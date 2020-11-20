《日入而息》華晨集團宣布破產重整，小一至小三周一起暫停面授課



《今天重點》﹡華晨集團宣布破產重整，不涉旗下上市公司及合資公司

﹡本港整體消費物價指數連跌四個月，１０月通縮０﹒２％

﹡政府表示小一至小三下周一起暫停面授課堂１４天；政府研放寬婚嫁用途房

間人數上限，細節料一周內公布；政府將要求有病徵者、老人院職工及的士

﹡陳肇始稱今晚與醫生團體開會商討強制檢測細節；本港新增２１宗本地感染

，初步確診逾３０宗；與星旅遊氣泡設溶斷機制，內地疫情穩定

司機強制檢測



《即日市況》﹡疫情或反彈，科技龍頭股復漲，港股收升９４點報２６４５１點



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒４４％全周漲２％，汽車股利好再領漲



《美元匯價》﹡澳元初步支持０﹒７２２０，可低位吸納；歐元最新報１﹒１８５４╱５６

，日圓最新報１０３﹒８２╱８５



《公司業績》﹡信利國際（００７３２）首九個月多賺１﹒４倍至４﹒０８億元

﹡高美域（０１９８５）中期純利２１７８萬元按年升７３％，派息５仙



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）參股成立數字科技新公司，持股４０％

﹡中信建投（０６０６６）擬發行不超過６０億元次級債券

﹡中國建築興業（００８３０）成立合營公司以研發及投資外牆新材料

﹡中國動力（００４７６）向菲律賓交付首款冷氣電動巴士

﹡中關村科技租賃（０１６０１）與保理銀行訂立債權轉讓協議

﹡平安證券集團（００２３１）今早起短暫停牌，待發出內幕消息

﹡東軟教育（０９６１６）擬潛在收購東軟睿新若干股權

﹡恆生（０００１１）於新港城中心分行引未來分行概念，提供手機取票等服

務

﹡恆地（０００１２）旗下本木示範單位錄逾千人參觀，料下周末開售

﹡福晟（００６２７）傳１０億放售九龍灣企業廣場５層

﹡匯豐完成美元ＳＯＦＲ貿易貸款試點交易

﹡楊杰稱中移動（００９４１）提前完成今年５Ｇ目標，未來５年併購參股規

模達千億

﹡德琪醫藥（０６９９６）未有收支平衡時間表，看好創新藥發展

﹡艾伯科技（０２７０８）與電信集團廣研院簽採購合同，涉１２９萬元人幣

﹡眾誠能源（０２３３７）與森田集團合作，拓展石油及天然氣業務

﹡朗詩地產（００１０６）申樂瑩調任為非執董，並辭任聯席總裁及首席財務

官職務

﹡中集車輛（０１８３９）進一步更改全球發售所得款項用途

﹡中國聯通（００７６２）１０月份移動出帳用戶淨減１４﹒８萬戶至

３﹒０９億戶

﹡Ｐａｕｌ Ｍｅｌｋｅｂｅｋｅ明年起任新秀麗（０１９１０）亞太區及中

東區總裁

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）４７萬股，涉資２００４﹒５萬

元

﹡晉商銀行（０２５５８）容常青辭任執行董事及副行長職務



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）楊冬生稱明年或是新能源車爆發期，公司銷量目標將

大幅上調

﹡復星表示Ｇｌａｎｄ Ｐｈａｒｍａ已分拆於孟買及印度交易所上市



《中國要聞》﹡廣州發改委表示已頒智能汽車道路測試牌照２４張

﹡中國外交部長王毅２４－２５日訪問日本

﹡哈爾濱救市背後表示成交暴跌，現有新樓盤２年才能賣光

﹡廣州明確土地閒置１年按２０％出讓金計費，２年收回

﹡外交部表示王毅將於下周二起對日本、南韓進行正式訪問

﹡首十月中企承接服務外包美元計合同額同比增６﹒３％

﹡廣東５Ｇ新消費促進活動啟動，超７萬種商品參與補貼

﹡應勇與華為、中興座談，推動湖北「光芯屏端網」發展

﹡內地醞釀互聯網平台存款監管，憂中小銀行流動性風險

﹡深交所創業板兩預審員被調查，消息指涉改革前舊案

﹡銀保監表示為應對人口老齡化，將提供更多養老保險產品

﹡５Ｇ＋工業互聯網大會開幕，習近平稱發展數字經濟

﹡北京進一步支持光伏發電系統推廣應用

﹡人行逆回購利率持平，全周投放３５００億近兩個月高；１１月一年期和五

年期ＬＰＲ利率連續七個月維持不變；人行上海表示取消外商直投人幣資本

金專用帳戶已可實施；１０月債券市場共發行４﹒８萬億元

﹡Ｇ２０表示全球經濟復甦面臨重大下行風險

﹡ＩＭＦ表示全球經濟復甦勢頭或減弱，目前風險仍非常高

﹡Ｂ站上季虧損擴大至１０﹒８億人民幣，活躍用戶破２億

﹡結構性存款規模較高位滑落近四成，銀行負債端壓力大

﹡高毅資產表示旗下基金正常運營，與騰訊非一致行動人

﹡國家融資擔保基金與１２家政府性融資擔保機構簽協議

﹡加拿大邊境官員指稱孟晚舟有潛逃風險

﹡華為申請電動車及車輛控制相關專利

﹡九日內５２筆公司債取消發行，新債利率暴升至逾５％

﹡永泰能源揚近３％，擬以股抵債償約１９０億元人民幣債務

﹡華晨集團宣布破產重整，不涉旗下上市公司及合資公司

﹡福晟集團遭大公急貶至Ｃ級，尚餘百億人幣債未到期

﹡銀保監賈飆稱保險公司面臨的利率風險在上升

﹡中石化與中國電信簽署戰略合作框架協議

﹡ＬＰＲ連續七月持平，金融風險累積升息預期浮現

﹡中證監表示確定大商所棕櫚油期貨為境內特定品種；中證監就期貨市場開戶

管理規定徵求意見；中證監就證券基金經營機構董監高等管理辦法徵意見

﹡國開行重返境外人幣債市場，成功發行６５億元債券

﹡美國環保署長將訪台，北京稱堅決反對美台官方往來

﹡外匯局表示首十月銀行累計結售匯順差８９１億美元；１０月結售匯順差

１３０億美元，市場預期理性

﹡國家電網表示內地百萬個電動汽車充電樁實現聯網



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒０４％，美國環保署長惠勒計劃下月訪台

﹡美環保署長惠勒計劃下月訪台，４個月內３美高官到訪



《其他消息》﹡港府強烈譴責「五眼聯盟」外長聲明

﹡麥麗貞向申訴專員投訴港台處理利君雅事件涉行政失當

﹡張達明倡增監警會權力，記協促糾正警不展示編號問題

﹡警方國安處調查中文大學內涉「港獨」活動

﹡賀百新再獲委任為海洋公園董事局成員

﹡中聯辦支持港府依法查處中大發生涉嫌違反國安法行為

﹡警務處國安處人員下午到香港中文大學內蒐證

﹡本港整體消費物價指數連跌四個月，１０月通縮０﹒２％

﹡破產管理署表示１０月發出接管或破產令按月跌近９％

﹡ＤＳＥ歷史科試題調查完成，一考評局職員未按守則擬卷

﹡深股通額度全日用近２３億元；滬股通額度全日用近２１億元，陸股通淨流

入逾２４億

﹡科指期貨下周一推出，專家指或增科指股波動

﹡天俊表示啟德４Ｅ區住宅地下周五截標，估值近３６億

﹡經絡表示拆息續處於低水平，料ＭＭＩ維持２厘以下

﹡中原表示十大屋苑周末預約睇樓按周微跌２﹒２％



《新冠肺炎》﹡本港新增２６宗確診，初步確診個案逾４０宗

﹡４的士司機疑假陽性，張竹君稱無抗體不等於假陽性

﹡公務員事務局表示因應疫情，各部門可盡量彈性上班

﹡世衛建議不要使用吉利德旗下藥物瑞德西韋用於治療

﹡傳歐盟或支付逾百億美元，以獲取輝瑞等兩藥廠疫苗

﹡首批科興疫苗運抵巴西聖保羅，測試結果即將提交審批

﹡４名的士司機假陽性，許樹昌懷疑樣本化驗所受污染

﹡政府表示小一至小三下周一起暫停面授課堂１４天；政府研放寬婚嫁用途房

間人數上限，細節料一周內公布；政府將要求有病徵者、老人院職工及的士

司機強制檢測

﹡施羅德表示新冠疫苗研發成功的消息，成復甦股票強心針

﹡袁國勇稱有病徵不檢測成漏洞，強制檢測不是侵犯人權

﹡財政部部長表示中國三債權人已累計緩債２１億美元

﹡許樹昌稱若本港續錄雙位數確診，第四波疫情蓄勢待發

﹡陳肇始稱今晚與醫生團體開會商討強制檢測細節；本港新增２１宗本地感染

，初步確診逾３０宗；與星旅遊氣泡設溶斷機制，內地疫情穩定

﹡鍾南山呼籲香港進行大規模新冠病毒檢測

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