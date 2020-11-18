《股林淘金－林家亨》疫苗再有突破，科技回吐值吼

《股林淘金》近日經歷了接近一年的疫苗研發後，市場於這兩周終迎來好消息。先有輝瑞於

上周公布其有效率達９０％的新冠疫苗，本周莫德納亦宣布其下的新冠疫苗較前者的更佳，有效

率達９４﹒５％。消息對於一直在盼望能重啟經濟活動的復甦股們絕對能有效地提振他們的股價

。周一（１６日）美股三大指數均已經重回至年初的位置，更再創新高，道瓊斯工業平均指數更

有望突破３００００點大關。標普５００委員會在昨天（１７日）終於宣布特斯拉將於１２月

２１日納入指數，預計將會成為市值前十名的公司，其盤後股價升１３％。加上下年１月拜登上

場後，新能源及其相關行業將會受惠。配合５Ｇ的大環境下，特斯拉的新能源半自動駕駛汽車的

銷量預計將會更上一層樓。但要注意基金經理增持特斯拉必然會沽出其他約４００億美元的標普

５００成分股，所以未來兩周美股升勢不大。



經濟復甦股受資金追棒下上揚，但投資者要注意上周疫苗研發者之一ＢｉｏＮＴｅｃｈ的首

席執行官撒辛接受採訪表示新冠疫苗預計要在２０２１年夏天才真正發揮其作用，所以可能要待

明年冬天，大眾整體生活才有望恢復正常。加上美國昨日公布的經濟數據欠佳，創６個月新低，

顯示美國經濟尚未開始復甦，市場立即作出回調。可見暫時實體經濟尚不能支持現時舊經濟的升

勢，投資者現時反而可以選擇一些增長型的新經濟股趁低吸納。未來恆指若要上試高位，始終仍

會是因新經濟股的動力帶動。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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