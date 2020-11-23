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即市新聞

23/11/2020 07:53

《油金掠影》憧憬疫苗面世油價上周漲逾５％，金價跌近１％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由於市場憧憬疫苗面世，帶動油價於上周五（２０日）上漲約
１％，布油期貨漲１﹒７％收報４４﹒９６元（美元﹒下同）；而１月美國原油期貨則上漲１﹒
２％至４２﹒４２元；周五到期的１２月則合約上漲１％收報４２﹒１５元。而兩大油價全周則
為連續第三周揚升，累計上漲逾５％。
　　研發肺炎疫苗的藥廠輝瑞指，將於周五向美國衛生監管機構申請新冠疫苗的緊急使用授權（
ＥＵＡ），該公司為第一間提出ＥＵＡ申請的製藥商。同時由於美國病例數激增，美國參議院共
和黨領袖麥康奈爾表示同意就刺激措施達成協議恢復討論，為社會提供更多援助。

＊憧憬刺激措施開啟談判，金價上周五微揚＊

　　美國財長努欽指將繼續進行推出刺激措施的談判，而金價於周五微揚高，現貨金曾漲０﹒３
％至１８７２﹒９５元，惟上周累計表現仍下跌０﹒８％，而現時則報１８７１﹒０８元；而美
國黃金期貨則收漲０﹒７％至１８７２﹒４０元。
　　值得留意的是，努欽指他和白宮幕僚長梅多斯將於本周五（２７日）與國會共和黨領導人就
更多經濟支持進行談判。而美國銀行早前亦表示，投資者上周從金市撤資４０億元，為有史以來
規模最大的資金外流。
　　其他貴金屬方面，銀價上漲０﹒８％至２４﹒２７元，現時報２４﹒１８元；而鈀金持穩於
２３２５﹒６０美元，現時報２３２６﹒７１元。（ｊｃ）

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