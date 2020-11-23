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23/11/2020 07:50

《華爾街內望》新冠病例激增打擊疫苗憧憬，美股道指收跌２１９點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國新一輪財政刺激措施未有進展，加上市場擔心疫苗推出時
間過長，而越來越多的州政府為抗疫而出台停擺措施，美股上周五（２０日）收跌。
　　道指跌２１９點或０﹒７５％，報２９２６３點。標指跌２４點或０﹒６８％，報３５５７
點。納指跌４９點或０﹒４２％，報１１８５４點。上周累計，標指、道指輕微下跌，而納指則
微漲。
　　美國財長努欽上周宣布要求聯儲局關鍵的救助貸款項目於今年年底到期，並將早前分配的４
５５０億美元資金退還國會。
　　不過美國新冠肺炎住院人數激增５０％，並引發新一輪學校和企業關閉、宵禁和限制社交距
離措施，阻礙經濟復甦。
　　在疫苗方面，輝瑞已於上周五向美國衛生監管機構申請疫苗的緊急使用授權（ＥＵＡ），是
目前第一家提出緊急使用授權申請的製藥商，公司收漲１﹒４％。
　　個股方面，公用股微漲，科技股、工業股下跌。Ｚｏｏｍ、Ｎｅｔｆｌｉｘ等受惠於居家令
的公司向好，收漲６﹒１１％及０﹒７４％。
　　吉利德科學（Ｇｉｌｅａｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）跌０﹒９％，世界衛生組織（ＷＨＯ）的
專家小組建議不要使用旗下瑞德西韋用於醫治新冠肺炎。
　　指標十年期國債收益率跌至十一日低位０﹒８１８％，之後反彈至０﹒８２９％。（ａｌ）

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