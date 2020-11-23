《牛熊志選－陳其志》資金看好中移動

《牛熊志選》上周恆指繼續挑戰２６５００點附近阻力，曾高見２６６１８點，全周波幅甚

窄，走勢靠穩，１０天平均線已上移至２６３００點水平。技術上，恆指宜在短期內突破阻力延

續升勢，如續久攻不下恐防觸發較大調整，短線支持約２５９００點附近。恆指牛熊證資金流情

況，截至上周四（１９日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１７９０﹒０萬港元資金淨流

出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約８４４２﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入

淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２２８００點至２３０９９點之

間，累計相當約１１７６張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６７００點至２６９９９點之間

累計了相當約２６２７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至１８﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒１個波幅點至１９﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒４個波幅點至３２﹒８％；銀娛（０００２７）的引伸波幅維持於３３﹒２％的水平

；吉利（００１７５）的引伸波幅上升４﹒５個波幅點至５６﹒６％；港交所（００３８８）的

引伸波幅下降１﹒７個波幅點至２９﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降４﹒４個波幅

點至３２﹒２％；小米（０１８１０）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至５３﹒１％；平保

（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至１９﹒８％；國壽（０２６２８）的引伸波幅

下降１﹒２個波幅點至２９﹒６％；美團（０３６９０）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

５２﹒６％；阿里（０９９８８）的引伸波幅下降４﹒５個波幅點至３６﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中移動（００９４１）的相關認購證及牛證合共

錄得約６２７０﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較

活躍的中移動認購證為行使價約５５元至５６元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒３倍至

９﹒０倍。牛證方面，資金留意收回價４１元至４３元之間的較貼價條款，收回距離約８﹒４％

至１０﹒８％，槓桿約６﹒９倍至８﹒２倍。另外，京東（０９６１８）相關認購證及牛證期內

錄得約４１７２﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３８１元至４０８元附近的中長期及

長期價外條款，實際槓桿約６﹒１倍至６﹒３倍；牛證方面，資金留意收回價３２２元至３２８

元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒８％至４﹒６％，槓桿約１５﹒２倍至２０﹒７倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約１２５７﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４７元至２６０元附近的中期價外條

款，實際槓桿約３﹒２倍至６﹒０倍；熊證方面，資金主要留意收回價３１５元至３３５元附近

的條款，收回距離約３﹒４％至１０﹒０％，槓桿約８﹒５倍至２０﹒２倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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