《運籌帷幄－梁業豪》科指期貨面世令科技股作為龍頭行業地位更穩

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則分別屬顯著轉好和向好。今天（２３日）恆生科技指數期貨面世，投機者多了一項圖利

工具。其實，指數期貨除了可被用作投機外，亦可用作對沖和套戥，但講求更高的買賣技巧。現

時市場內只得４隻以港元買賣和２隻以美元買賣的恆生科技指數ＥＴＦ，但今天會有合共１１６

隻相關資產為恆生科技指數或其指數成分股的新衍生權證或牛熊證掛牌買賣。

可預期的為科技股的交投量會因新指數期貨的價格波動和衍生權證╱牛熊證發行商與對沖活

動相關活躍買賣盤而增大。待恆生科技指數期權於明年１月１８日推出後，科技股於港股市場內

作為龍頭行業的地位將更加鞏固，情況就如過去的銀行股與地產股一樣。最後，大家炒賣恆生科

技指數時須注意，由於其相關指數的歷史波幅遠高於恆生指數與國企指數，嚴守止蝕變得更為重

要，於市場圖利時會講求更敏捷的反應。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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