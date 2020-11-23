《一周攻略－周進略》疫情影響，審慎樂觀

《一周攻略》上周本欄估計，經過之前一眾好消息的憧憬和亢奮逐漸消化，市況將轉趨上落

市格局，果然如是，不獨港股、美股，整體金融市場動態皆如是。



＊系統性因素，關乎各市場＊



重要的是，由於上述好消息，作為宏觀因素，基本上與各市場均有關，而不是單一個別的，

故此，觀一可以料百，見微可以知著。顯然，系統性風險，反映在市場波動性之中，有點一榮俱

榮的意味，只是看準上述所謂好消息的性質，把其系統性部分抽出來，便可以八九不離十。



＊新經濟大潮流不變＊



當然，正如筆者上周說的，投資者是樂觀為主，審慎為輔的，君不見大家的新舊板塊輪動，

開始轉慢，皆因舊經濟，有關於更大程度的經濟復甦，著實要有數據支持，才能把故事說得通，

也方可說下去。相反，新經濟的故事，除了有疫情的受惠一面，根本上過去十多年的發展，已令

大家意識到，這是不可能阻擋的大趨勢，大潮流，故此，有著之前分析過，而如今繼續有效的宏

觀因素，包括低息環境的好處等，投資者在拋售之後，有點回過頭來買進的動力。



＊股市循序漸進，等待經濟復甦＊



說到底，對於股市的樂觀，將不是一下子突然往上，而是循序漸進的，由實體經濟有望逐漸

改善而來的基本面改善，帶動估值，而不再是之前一味的要求財政或貨幣政策到位才可。關鍵是

，升得慢，跌得快，是股市的常態，尤其關乎槓桿和拋售等的不對稱，這一點與大宗商品不同。

無論如何，之前走低的新經濟以至疫情受惠股，在近日又有點回升，說明了事態反覆之下，投資

者只能審慎地樂觀，而非一面倒義無反顧的追高殺低了。



＊整體漸降偶急升，市場最是難對沖＊



顯然，消息對市場影響邊際遞減。當前歐美甚至全球各地，有可能又有新一波的疫情爆發，

在不少地方屢見感染新高之際，更突出了上述舊經濟必須真的有好轉，大家才放心再加注，而不

是短期的板塊輪動而已。如此格局，不是個別市場，是全球整體的，港股也不例外。投資者留意

資金的留放配置，小心波幅較之前漸之下降，但有偶然短暫的急升，這是難度甚高的市況，不易

對沖。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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