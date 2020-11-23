《套期保值－蕭猷華》恒指續上望２７０００點

《套期保值》美國總統特朗普至今仍拒絕承認失敗，喬治亞洲從新點票後，宣稱勝算的拜登

以不到０﹒５％優勢勝出，共和黨籍州長表示不承認結果，呼籲特朗普團隊考慮要求第三次重點

選票，不過法院受理機會微。此外，特朗普上星期連輸三州法律訴訟，包括賓夕法尼亞洲、喬治

亞洲和亞利桑那州，筆者料特朗普翻盤機會無望，美國政治不確定因素料逐漸消去，美股後市續

看好。

恆指上周累升２９５點至２６４５１點，筆者料本周恆指續試高位，有機會挑戰２７０００

點。美國共和、民主兩黨重新商討刺激援助方案、特朗普指選舉舞弊的法律訴訟，未有廣泛證據

支持。此外，拜登當選美國總統後，雖然未必短時間內推翻特朗普的對華的嚴厲政策，但預期拜

登奉行多變主義，對華政策較溫和，對中港股市有利。

本港爆發第四波疫情，本地股份受壓，但對中資股份未受影響，內地經濟復甦持續，人民幣

走強，資金料流向內地龍頭股。筆者認為若果美國確定拜登當選總統，中港股市會迎來蜜月期，

恆指年尾底機會升至２７５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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