《套期保值－蕭猷華》恒指續上望２７０００點

《套期保值》美國總統特朗普至今仍拒絕承認失敗，喬治亞洲從新點票後，宣稱勝算的拜登
以不到０﹒５％優勢勝出，共和黨籍州長表示不承認結果，呼籲特朗普團隊考慮要求第三次重點
選票，不過法院受理機會微。此外，特朗普上星期連輸三州法律訴訟，包括賓夕法尼亞洲、喬治
亞洲和亞利桑那州，筆者料特朗普翻盤機會無望，美國政治不確定因素料逐漸消去，美股後市續
看好。
恆指上周累升２９５點至２６４５１點，筆者料本周恆指續試高位，有機會挑戰２７０００
點。美國共和、民主兩黨重新商討刺激援助方案、特朗普指選舉舞弊的法律訴訟，未有廣泛證據
支持。此外，拜登當選美國總統後，雖然未必短時間內推翻特朗普的對華的嚴厲政策，但預期拜
登奉行多變主義，對華政策較溫和，對中港股市有利。
本港爆發第四波疫情，本地股份受壓，但對中資股份未受影響，內地經濟復甦持續，人民幣
走強，資金料流向內地龍頭股。筆者認為若果美國確定拜登當選總統，中港股市會迎來蜜月期，
恆指年尾底機會升至２７５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》
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