【科指期貨】科指期貨最後交易價８１０８，高水１９點

《經濟通通訊社２３日專訊》科指期貨首日面世，惟成交不多，１２月份合約開報８２８８

點已為全日最高位，盤中低見８０４３點，最後交易價報８１０８點，高水１９點，成交７３９

張。

恆生科技指數報８０８８，升９１點或升１﹒１４％。（ｅｃ）

