【大國博弈】傳美國列８９間中資企與軍方有關聯，禁獲取特定商品

《經濟通通訊社２３日專訊》據路透社引述美國商務部草案文件指，美國政府即將宣布列入

８９間中國航天企業及其他領域的公司與軍方有關聯，並禁止他們獲取特定美國產品及技術，或

導致中美貿易關係更為緊張，同時對那些向中國出售民用航空零組件的美國企業，以及其他產業

造成衝擊，不過報道並未透露提及的中資企業資料。（ａｌ）

