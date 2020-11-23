  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2020 11:55

【大國博弈】傳美國列８９間中資企與軍方有關聯，禁獲取特定商品

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據路透社引述美國商務部草案文件指，美國政府即將宣布列入
８９間中國航天企業及其他領域的公司與軍方有關聯，並禁止他們獲取特定美國產品及技術，或
導致中美貿易關係更為緊張，同時對那些向中國出售民用航空零組件的美國企業，以及其他產業
造成衝擊，不過報道並未透露提及的中資企業資料。（ａｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS23/11/2020
【FOCUS】嚴懲「行為性」逃廢債　中央冷待地方逼宮
開市Good Morning23/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：欠投資經驗者勿沾手期指
生財有道20/11/2020
Black Friday又至　網購用邊張信用卡最so?
財經熱話20/11/2020
《股市一周》新舊經濟資金輪炒　港股周升294點逼近7月初高位
中國故事20/11/2020
《神州經脈》LPR連７月持穩　華晨集團破產重整　滬指周漲2%
財經熱話20/11/2020
《嚟緊炒D乜》卜蜂國際(00043)逢低吸納　靜候業績及重組佳音
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>