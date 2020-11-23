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23/11/2020 09:22

港股高開２０８點報２６６５９，國指漲９２點，科指升１０２點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上週五美股三大指數下挫，而亞洲股市今早表現升跌不一，日
經跌１０６點，首爾指數升３５點，港股方面則高開２０８點，科技股表現造好，恆生科技指數
期貨今日面世，連帶科技股有追捧，阿里巴巴（０９９８８）高開逾４％，騰訊（００７００）
、小米（０１８１０）高開近２％；疫情反彈，本港地產股下挫，九置（０１９９７）低開近２
％。恆生指數開報２６６５９點，升２０８點或升０﹒７９％，主板成交４９﹒８８億元。
　　國企指數報１０６４６，升９２點或升０﹒８８％。恆生科技指數報８１００，升１０２點
或升１﹒２８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９％，報３９﹒２５元；香港交易所（００３８８
）升０﹒８％，報３７９﹒２元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒４９％。騰訊控股
（００７００）升１﹒８７％，報５９９元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒５４％
。中移動（００９４１）跌０﹒１１％，報４６﹒９元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
０﹒４２％。友邦保險（０１２９９）無升跌，報８９﹒５元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　２６３﹒２０元　　　升４﹒０３％
　　騰訊控股（００７００）　５９９﹒００元　　　升１﹒８７％
　　小米集團（０１８１０）　　２６﹒００元　　　升１﹒７６％
　　中海油　（００８８３）　　　８﹒８９元　　　升１﹒６０％
　　創科實業（００６６９）　１０９﹒６０元　　　升１﹒４８％
　　舜宇光學（０２３８２）　１５９﹒００元　　　升１﹒３４％
　　吉利汽車（００１７５）　　２３﹒４０元　　　升１﹒３０％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒６２元　　　升１﹒１４％
　　恆生銀行（０００１１）　１３３﹒００元　　　升０﹒９９％
　　申洲國際（０２３１３）　１４２﹒００元　　　升０﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２６３﹒２０元　　　升４﹒０３％
　　網易　　　（０９９９９）　１４７﹒２０元　　　升３﹒８１％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　１０﹒３０元　　　升１﹒９８％
　　華虹半導體（０１３４７）　　３３﹒６５元　　　升１﹒９７％
　　網龍　　　（００７７７）　　１７﹒１２元　　　升１﹒９０％
　　騰訊控股　（００７００）　５９９﹒００元　　　升１﹒８７％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　２﹒８６元　　　升１﹒７８％
　　小米集團　（０１８１０）　　２６﹒００元　　　升１﹒７６％
　　金蝶國際　（００２６８　　　２６﹒３０元　　　升１﹒５４％
　　京東集團　（０９６１８）　３４１﹒００元　　　升１﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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