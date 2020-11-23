《盤後部署》疫苗消息撐市港股難大跌，恒指支持位２５４００點

《經濟通通訊社２３日專訊》美國政府稱，預期美國民眾最快在當地時間１２月１１日就能

開始接種新型肺炎疫苗；同時本港新增確診宗數急增，市場憂慮爆發第四波疫情。恆指開升

１５７點報２６６０８點，升幅擴大至２１１點後調頭，重磅科指股向上，小米（０１８１０）

和阿里巴巴（０９９８８）造好，期油價格走高支撐三桶油表現，濠賭及中港地產板塊沽壓較重

；英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠肺炎候選疫苗最高有效率高達九成，美股三大指

數期貨走高，港股尾盤抽上，收報２６４８６，升３４點或０﹒１３％，主板成交

１５２０﹒３８億元，多１４﹒６２％。國指報１０６６６點，升１１３點或１﹒０７％。

資金再次流入新經濟股，科指收報８０８８點，升９１點或１﹒１４％。

金融委提出要嚴厲打擊「逃廢債」，加強行業自律，強化市場約束機制，提振Ａ股兩市信心

上證綜指收報３４１４點，升３６點或１﹒０９％；深證成指報１３９５５點，升１０２點或

０﹒７４％，總成交９５３９﹒５９億人幣，多２７％。



＊傳美國向８９間中國企業施加採購限制，正式名單或下月中前出爐＊



外電報道，美國政府計劃向１１７間企業施加採購限制。其中包括８９間與解放軍有關聯的

中國企業，名單包括研製民航客機的中國商用飛機、開發軍機為主的中國航空工業集團

（ＡＶＩＣ）及其１０家關聯實體。其中，中國商飛是牽頭中國與波音和空中巴士展開競爭的領

軍企業，美企通用電氣和Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ都是中國商飛的供應商。

美國商務部未有正式回應，報道引述草案文本指，受限制的中國企業被美國列作「軍事最終

用戶」，美國供應商如需向它們出口產品，必須先向政府申請許可，但普遍相信即使美企提出申

請，最終也會被拒絕。草案指出，美國商務部認為能夠控制美國技術流向名單中的公司，對「保

護美國國家安全利益來說至關重要」。美國商務部前官員沃爾夫則稱，若要在總統特朗普任內完

成一切程序，當局便最遲需在１２月中正式提交名單。

Ｇ２０領袖早前通過新框架協議，延長凍結７３個參與延付債務計劃國家的償還時間。國際

貨幣基金組織總幹事格奧爾基耶娃促請二十國盡快落實新框架協議，永久寬免窮國債務，而且準

備容許沒有參與計劃的窮國應對債務問題。



＊防三大電訊商遭雙重夾擊，暫不宜沾手＊



美國總統特朗普早前簽署行政命令，禁止美國投資公司、養老基金及其他機構，投資被指與

解放軍有關聯的３１間中國企業，當中包括投資者熟悉的中國三大電訊商，中移動

（００９４１）、聯通（００７６２）和中電信（００７２８）、禁令明年１月１１日起生效。

其中移動及聯通已表明行政命令料對股價產生影響；雖則今次有傳的８９間中國企業主要是航空

或太空企業，但若然三大電訊商同樣於名單之內，對他們的股價實屬雙重利淡，投資者暫時不宜

沾手相關股份。

另外，８９間中國企業的數量其實不少，需僅防漣漪效應打擊企業供應轋內其他公司。

對於恆指短線走勢，本地疫情有惡化跡象，以過往經驗看即使舊經濟股遭?售，資金流轉下

接力炒起的會是新經濟股，現時恆指成份股中三隻新經濟股合共所佔的權重是１７﹒７５％，較

本地銀行和地產股的權重為高。而且相信政府就疫情的應對措施較今年３月時成熟，市民恐慌程

度亦有所減弱，再加上有疫苗消息撐市，若然要恆指大跌，例如是重返９月２５日低位

２３１２４點附近，疫情必需是非常嚴重，但現時屬言之尚早。

近日恆指單日走勢為窄幅上落，反映觀望情緒較濃，料相似狀況持續，支持位２５４００點

。（ｎｓ）

