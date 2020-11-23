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23/11/2020 08:24

【大國博弈】傳美國政府將在國防部黑名單再新增４間中資企業

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據路透社引述消息人士指，美國準備新增４間中資企業為受中
國軍方支持的公司，以限制美國投資者對他們進行投資，消息又指美國國防部可能於本周公布名
單。
　　消息指沒有直接提及４間中資企業的資料，但目前華為、海康威視（深：００２４１５）、
中國電信（００７２８）及中國移動（００９４１）等公司已遭美國指控與中國軍方有關聯。（
ａｌ）

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