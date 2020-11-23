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23/11/2020 09:20

【全球放水】鮑威爾：聯儲局應急計劃年底結束，退回紓困計劃撥款

　　《經濟通通訊社２３日專訊》聯儲局主席鮑威爾上周五（２０日）表示，將按財政部要求退
還５項緊急貸款工具中未使用的資金。
　　鮑威爾在致信財長努欽的信件中承認財政部在今次事件上的權力，並強調紓困法案賦予財長
對聯儲局緊急貸款工具作特定投資的獨有權力，並受法律規定限制。
　　鮑威爾亦在信中提出使用財政部其他資金來延長至少一部分將於年底結束工具的可能性，如
外匯穩定基金（ＥＳＦ）還有非紓困法案的資金，在法律允許範圍內可以用於向維持金融穩定和
支持經濟所需的任何聯儲局貸款工具提供資金。
　
＊麥康奈爾支持將儲局退回撥款用於新刺激方案＊

　　財長努欽則繼續尋求推進與民主黨之間僵持不下的刺激談判，提議將聯儲局未使用的救濟資
金用作新刺激方案的一部分，並與參議院多數黨領袖麥康奈爾於上周五（２０日）討論有關策略

　　麥康奈爾表明支持努欽的建議，將分配給聯儲局貸款擔保、中小企救濟和其他抗疫救濟方案
的資金中尚未使用的５８００億美元加以利用。
　　下屆總統拜登的過渡團隊上周五（２０日）則批評努欽拒絕延長幾個年底到期的聯儲局抗疫
緊急貸款計劃是極度不負責任的行為，並威脅美國脆弱的經濟狀況。（ａｌ）

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