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即市新聞

23/11/2020 10:46

《窩輪豪情－梁業豪》藍籌股沽壓增大

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、必
需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為俄鋁
（００４８６）、華潤啤酒（００２９１）與百威亞太（０１８７６），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首
選中國海外（００６８８）、中國移動（００９４１）與石藥集團（０１０９３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、必需性消費業與工業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤啤酒、俄鋁與百威亞太，可
用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時
應參考的股票，則宜首選中國海外、永利澳門（０１１２８）與澳博控股（００８８０）。
　　恆生指數高開後，很快便於２６６６３遇到即市阻力。指數現已掉頭跌回２６３８６，反映
出來自淡友大戶的藍籌股沽壓亦在增大。整體大市方面，目前表現尚算偏穩，但須小心跌勢突然
加劇。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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