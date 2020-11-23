《談國論企－黎偉成》中國迅鞏固發展香港抗美再搗亂

《談國論企》中國商務部新聞發言人高峰於２０２０年１１月１９日在例會答問時表示，將

根據《區域全面經濟夥伴關係協定ＲＣＥＰ》規定和香港發展實際需要，支持香港盡早加入

ＲＣＥＰ，連同《港區國安法》的立法與施行等多項措施，充分顯示中央在力補香港特別是以國

安為主等大缺口，鞏固香港政治、治安基礎的同時，更積極確保香港在國際經濟社會的地位及所

能發揮的作用。但最重要的是，要督促香港特區政府排除心魔，狠下決定，作全民強制性檢疫之

策，達清零目標，始為重納復甦正軌之道。



＊須督促港府強制全民檢測清零始言挺效＊



由中央力挺香港加入ＲＣＥＰ組織，到最近多個月連續多番出台的政策和相關措施，使人深

感國家不違餘力確保香港安定繁榮的政策有增無減，重點有數。先談最新的（一）ＲＣＥＰ。此

為中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭和東盟１０國達致的「５＋１０」新的經貿自由貿易區，「

５」之於過去是「１＋１０」，現今「５＋１０」，於與區域組織的１４個國家建立聯繫，故香

港在國家支持底下加入「５＋１０」，便享有（１）削減關稅和在相當程度減除非關稅壁壘，（

２）貨物貿易開放和０關稅，達到９０％或以上的水平，（３）對關鍵貨物和服務保持開放的交

往，和最新的（４）共同抗擊新冠肺情等。香港與ＲＣＥＰ的貿易，佔香港整體外貿額比重約７

４％，故加入ＲＣＥＰ對香港經濟貿易有舉足輕重的影響。

此可在相當程度抵銷特朗普美帝國白人霸權主義者無理地取消香港的特殊待遇。香港在

２０２０年１－９月對美雙邊貿易，為：對美出口１８７６﹒８４億港元同比減少１９﹒２％，

佔港出口總額６﹒６％；和美貨輸港１２５８﹒４４億港元更減少２１﹒５％，佔４﹒１２％。

重要的，當然是（二）在安定方面，國家在最近幾個月作出的重大舉措，有（Ｉ）全國人大

常委會議制定和於７月１日實施的《港區國安法》，設立中央駐港的國安公署和香港特區警務處

新成立國安處，乃因應：香港回歸至今逾兩個年代無力就《基本法》２３條立法，由是出現（ｉ

）２０１９年因「反修例」而出現的黑暴、「港獨」，以至（ｉｉ）更早階段的「佔中」，不得

不主動立法和在有必須時採取相關行動，撥亂反正。

立法得施法，全國人大常委會議隨之而（ＩＩ）就《港區國安法》對特別是議會議員為主的

公職人員資格，制定明確的定義，香港特區政府隨之而取消４位延任１年的立法會議員資格。相

信此舉會陸續、全面落實到公務員、區議會議員等。

和（ＩＩＩ）香港警務處國安處亦高調處理港區國安問題，特別是作出的首宗涉國安問題的

檢控，和對中大日前遊行有人居然鼓吹「港獨」的即時搜證，乃良好的開端。

只要撥亂，才能夠反正，但（ＩＶ）香港現時所暴露的亂港反中問題，實際是「有心人」之

裡應外合之象，而「裡」當然是有社團組織、媒體、個人的多年處心積累「經營」，故要反亂和

作出糾正，現下只是強壓，需時始能達致實益實效，由是須持之以恆為之。在主權回歸之後，如

何讓民心回歸，是為我輩於１９９７年前之深怍願景。



＊港區國安法有初效仍須嚴格有恆實施＊



我要強烈指出的，是（三）中央政府一定要十分積極主動地督促香港特區政府特別是林鄭，

切切實實地對症下藥的防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９。林鄭自「修例」以來，在港區管治的表

現一直是無心無力，尤以抗症為然，如（１）自願檢測，不足２００萬人參與，而（２）多項相

關措施漏洞不少，遂造成近日的疫情再有失控之象和走入第四波擴散險境，既然林鄭抗疫無能，

建議中央如定《港區國安法》般督導香港採取全民強制性檢測，以便清零，才能夠使國家的各種

各樣支持香港的政策行之有實效實益。

香港不清零，不能建「健康碼」，人流和物流等許許多多方面，就不能與內地互聯互通，不

僅使粵港澳大灣區的發展受阻，甚至連香港在「十四五」規劃所扮演的重要角色，也很有可能大

打折扣。既然林鄭無心無力，中央要有心有力。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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