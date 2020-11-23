  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2020 09:32

《異動股》國泰（２９３）挫逾４％，港與新加坡旅遊氣泡延兩周

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布，因應香港近日的疫情，香港與新加坡的「航空旅遊
氣泡」啟航日期延後兩星期。國泰航空（００２９３）跌４﹒０７％，報６﹒８４元；成交約７
８萬股，涉資５３８萬元。
　　商務及經濟發展局局長邱騰華稱，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，下月初會就啟
航日期作出最新公布。
　　國泰在網頁表示，會替所有已開始行程的旅客重新分配到非航空旅遊氣泡航班，確保他們能
順利回家。受航空旅遊氣泡暫停影響的旅客，可獲退還機票款項，或豁免更改機票日期的手續費

　　集團遭大和降評級至持有，目標價微升２﹒９４％至７元，較現價有２﹒３４％上漲空間。
　　現時，恆生指數報２６６０８，升１５７點或升０﹒５９％，主板成交６４﹒８０億元。國
企指數報１０６３４，升８０點或升０﹒７６％。
　　上證綜合指數報３３８２，升４點或升０﹒１４％，成交９８﹒３９億元人民幣。深證成份
指數報１３８４７，跌４點或跌０﹒０３％，成交１１４﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰及相關股份：
　　國泰航空（００２９３）　　　６﹒８４元　　　跌４﹒０７％
　　中國國航（００７５３）　　　６﹒２０元　　　跌１﹒９０％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４５﹒４０元　　　跌０﹒７７％
　　太古Ｂ　（０００８７）　　　７﹒５７元　　　無升跌
　　中信股份（００２６７）　　　６﹒０８元　　　跌０﹒６５％
　　太古地產（０１９７２）　　２３﹒８０元　　　跌０﹒２１％

　　航空及相關股：
　　美蘭空港（００３５７）　　３１﹒６５元　　　無升跌
　　中國東航（００６７０）　　　３﹒４５元　　　跌１﹒１５％
　　首都機場（００６９４）　　　６﹒１２元　　　跌１﹒７７％
　　中國南航（０１０５５）　　　４﹒７５元　　　跌２﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/11/2020
Black Friday又至　網購用邊張信用卡最so?
財經熱話20/11/2020
《股市一周》新舊經濟資金輪炒　港股周升294點逼近7月初高位
中國故事20/11/2020
《神州經脈》LPR連７月持穩　華晨集團破產重整　滬指周漲2%
財經熱話20/11/2020
《嚟緊炒D乜》卜蜂國際(00043)逢低吸納　靜候業績及重組佳音
財經熱話20/11/2020
【科指期貨】科指期貨周一推出　專家指或增科指股波動
香港要聞20/11/2020
【新冠肺炎】增26宗確診另40初步確診　初小周一起暫停面授課14天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>