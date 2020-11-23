《異動股》國泰（２９３）挫逾４％，港與新加坡旅遊氣泡延兩周

《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布，因應香港近日的疫情，香港與新加坡的「航空旅遊

氣泡」啟航日期延後兩星期。國泰航空（００２９３）跌４﹒０７％，報６﹒８４元；成交約７

８萬股，涉資５３８萬元。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，下月初會就啟

航日期作出最新公布。

國泰在網頁表示，會替所有已開始行程的旅客重新分配到非航空旅遊氣泡航班，確保他們能

順利回家。受航空旅遊氣泡暫停影響的旅客，可獲退還機票款項，或豁免更改機票日期的手續費

。

集團遭大和降評級至持有，目標價微升２﹒９４％至７元，較現價有２﹒３４％上漲空間。

現時，恆生指數報２６６０８，升１５７點或升０﹒５９％，主板成交６４﹒８０億元。國

企指數報１０６３４，升８０點或升０﹒７６％。

上證綜合指數報３３８２，升４點或升０﹒１４％，成交９８﹒３９億元人民幣。深證成份

指數報１３８４７，跌４點或跌０﹒０３％，成交１１４﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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國泰及相關股份：

國泰航空（００２９３） ６﹒８４元 跌４﹒０７％

中國國航（００７５３） ６﹒２０元 跌１﹒９０％

太古Ａ （０００１９） ４５﹒４０元 跌０﹒７７％

太古Ｂ （０００８７） ７﹒５７元 無升跌

中信股份（００２６７） ６﹒０８元 跌０﹒６５％

太古地產（０１９７２） ２３﹒８０元 跌０﹒２１％



航空及相關股：

美蘭空港（００３５７） ３１﹒６５元 無升跌

中國東航（００６７０） ３﹒４５元 跌１﹒１５％

首都機場（００６９４） ６﹒１２元 跌１﹒７７％

中國南航（０１０５５） ４﹒７５元 跌２﹒４６％

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（ｎｓ）

