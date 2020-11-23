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即市新聞

23/11/2020 09:23

《異動股》阿里巴巴升逾４％，中證監期待就中美審計合作磋商方案

　　《經濟通通訊社２３日專訊》報道指美國證監會正在起草新規，要求在美上市公司接受美國
可檢查的會計師事務所二次審計，否則將面臨退市，該提案可能會在下月發布。中國證監會指，
期待美方監管機構盡快與中方就具體方案開展磋商。
　　阿里巴巴（０９９８８）開升４﹒０３％，報２６３﹒２元；成交約１００股，涉資３萬元
，為開市表現最佳科指股。
　　網易（０９９９９）績後持續受捧，今日開升３﹒９５％，報１４７﹒４元。
　　　　京東集團（０９６１８）報３４１元升１﹒４９％。傳旗下京東健康集資額提高至３１
２億元，最快周三（２５日）招股，１２月７日或８日掛牌，目標估值為２００億美元（約１５
６０億港元）。
　　中國證監會相信，雙方秉持開放、專業態度，一定能就聯合檢查方案達成共識，有效推進中
美審計監管合作，共同為跨境上市企業營造良好的監管環境。
　　騰訊（００７００）升１﹒８７％，報５９９元。小米（０１８１０）升１﹒７６％，報２
６元；錄三手共７５９﹒２８萬股涉資１﹒９億元的大手市前交易。
　　現時，恆生指數報２６６５９，升２０８點或升０﹒７９％，主板成交４９﹒８８億元。國
企指數報１０６４６，升９２點或升０﹒８８％。
　　上證綜合指數報３３８４，升６點或升０﹒１９％，成交３７﹒３８億元人民幣。深證成份
指數報１３８７１，升１９點或升０﹒１４％，成交４１﹒６８億元人民幣。

　　表列美股來港第二上市股份：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２６３﹒２元　　　升４﹒０３％
　　網易　　（０９９９９）　　　１４７﹒４元　　　升３﹒９５％
　　寶尊電商（０９９９１）　　　１０７﹒０元　　　升２﹒２９％
　　萬國數據（０９６９８）　　　　８６﹒１元　　　跌０﹒４６％
　　華住集團（０１１７９）　　　４１０﹒０元　　　無升跌

　　京東集團（０９６１８）　　　３４１﹒０元　　　升１﹒４９％
　　宏利金融（００９４５）　　　１２６﹒０元　　　無升跌
　　新東方　（０９９０１）　　１３８７﹒０元　　　無升跌
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　７９３﹒５元　　　升０﹒４４％
　　中通快遞（０２０５７）　　　２３３﹒０元　　　跌０﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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