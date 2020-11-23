《異動股》阿里巴巴升逾４％，中證監期待就中美審計合作磋商方案

《經濟通通訊社２３日專訊》報道指美國證監會正在起草新規，要求在美上市公司接受美國

可檢查的會計師事務所二次審計，否則將面臨退市，該提案可能會在下月發布。中國證監會指，

期待美方監管機構盡快與中方就具體方案開展磋商。

阿里巴巴（０９９８８）開升４﹒０３％，報２６３﹒２元；成交約１００股，涉資３萬元

，為開市表現最佳科指股。

網易（０９９９９）績後持續受捧，今日開升３﹒９５％，報１４７﹒４元。

京東集團（０９６１８）報３４１元升１﹒４９％。傳旗下京東健康集資額提高至３１

２億元，最快周三（２５日）招股，１２月７日或８日掛牌，目標估值為２００億美元（約１５

６０億港元）。

中國證監會相信，雙方秉持開放、專業態度，一定能就聯合檢查方案達成共識，有效推進中

美審計監管合作，共同為跨境上市企業營造良好的監管環境。

騰訊（００７００）升１﹒８７％，報５９９元。小米（０１８１０）升１﹒７６％，報２

６元；錄三手共７５９﹒２８萬股涉資１﹒９億元的大手市前交易。

現時，恆生指數報２６６５９，升２０８點或升０﹒７９％，主板成交４９﹒８８億元。國

企指數報１０６４６，升９２點或升０﹒８８％。

上證綜合指數報３３８４，升６點或升０﹒１９％，成交３７﹒３８億元人民幣。深證成份

指數報１３８７１，升１９點或升０﹒１４％，成交４１﹒６８億元人民幣。



表列美股來港第二上市股份：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２６３﹒２元 升４﹒０３％

網易 （０９９９９） １４７﹒４元 升３﹒９５％

寶尊電商（０９９９１） １０７﹒０元 升２﹒２９％

萬國數據（０９６９８） ８６﹒１元 跌０﹒４６％

華住集團（０１１７９） ４１０﹒０元 無升跌



京東集團（０９６１８） ３４１﹒０元 升１﹒４９％

宏利金融（００９４５） １２６﹒０元 無升跌

新東方 （０９９０１） １３８７﹒０元 無升跌

再鼎醫藥（０９６８８） ７９３﹒５元 升０﹒４４％

中通快遞（０２０５７） ２３３﹒０元 跌０﹒８５％

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（ｎｓ）

