《外匯達仁－盧楚仁》感恩節後兩個不可忽略的焦點

《外匯達仁》有消息指，美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）的疫苗諮詢委員會，定於１２

月１０日召開會議，就美國輝瑞藥廠提交新型冠狀病毒疫苗的緊急使用權申請作出審批。順利的

話，審批即時獲得通過便可以在１２月１１日開始為美國居民接種。另一方面，估計另一藥廠

Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗亦會很快獲得審批並開始接種。估計上述相關利好消息在感恩節假後開始

炒作，令弱勢的美匯指數或得到一定的支持，致跌勢減慢甚至有機會見底反彈。因為兩大藥廠的

疫苗在美國率先接種，估計可以對美國經濟帶來復甦的動力。



感恩節假期結束後，除了要關注上述接種疫苗的消息之外，原定於下周四１２月３日，德國

總理默克爾所屬的執政黨基督教民主聯盟舉行的黨代表大會，現在因疫情大爆發關係，所以宣布

要順延到１月中才舉行。今次基民盟的黨代表大會是要選舉新一屆黨魁，並代表該黨競逐明年

１０月的德國大選。現任總理默克爾及一度被視為默克爾接班人的克蘭普卡倫鮑爾，均早已表示

不會連任和競逐，金融市場已經開始關注到底誰會勝出帶領基民盟和急速冒起的極右另類選擇黨

決一高下。



因德國疫情十分嚴重，再加上經濟不景氣，導致民怨與日俱增。金融市場擔心提倡民粹主義

的另類選擇黨乘勢崛起，一旦在明年大選擊敗基督教民主聯盟成為執政黨的話，那麼便有機會成

為２０２１年的特大灰犀牛事件。故未來基民盟的黨內選舉，定必成為歐洲金融市場未來的一大

焦點。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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