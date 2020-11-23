《異動股》小米（１８１０）創新高升近６％，明天揭第三季業績

《經濟通通訊社２３日專訊》小米集團（０１８１０）現價升５﹒６８％，報２７元創上市

新高；成交約１﹒７９億股，涉資４７﹒５３億元。

小米明天（２４日）收市後將發布第三季財報。值得留意的是，近日《北京日報》報道，小

米創始人、董事長雷軍表示，小米計劃建立年產千萬手機的１００％無人工廠。雷軍指，小米今

年初於北京亦莊建立實驗性質的智能電話工廠，並稱之為中國最高階的智能電話生產線。

現時，恆生指數報２６４２９，跌２２點或跌０﹒０８％，主板成交８２７﹒０６億元。國

企指數報１０６４９，升９６點或升０﹒９１％。

上證綜合指數報３４１８，升４０點或升１﹒１９％，成交２６９４﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１３９５５，升１０３點或升０﹒７５％，成交３２９９﹒７８億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２７﹒００元 升５﹒６８％

美團 （０３６９０） ３０４﹒００元 跌０﹒０７％

騰訊控股（００７００） ５９０﹒５０元 升０﹒４３％

阿里巴巴（０９９８８） ２６５﹒００元 升４﹒７４％

京東集團（０９６１８） ３４３﹒００元 升２﹒０８％

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（ｃａ）

