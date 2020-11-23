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23/11/2020 13:10

《異動股》小米（１８１０）創新高升近６％，明天揭第三季業績

　　《經濟通通訊社２３日專訊》小米集團（０１８１０）現價升５﹒６８％，報２７元創上市
新高；成交約１﹒７９億股，涉資４７﹒５３億元。
　　小米明天（２４日）收市後將發布第三季財報。值得留意的是，近日《北京日報》報道，小
米創始人、董事長雷軍表示，小米計劃建立年產千萬手機的１００％無人工廠。雷軍指，小米今
年初於北京亦莊建立實驗性質的智能電話工廠，並稱之為中國最高階的智能電話生產線。
　　現時，恆生指數報２６４２９，跌２２點或跌０﹒０８％，主板成交８２７﹒０６億元。國
企指數報１０６４９，升９６點或升０﹒９１％。
　　上證綜合指數報３４１８，升４０點或升１﹒１９％，成交２６９４﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９５５，升１０３點或升０﹒７５％，成交３２９９﹒７８億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團（０１８１０）　　　２７﹒００元　　　升５﹒６８％
　　美團　　（０３６９０）　　３０４﹒００元　　　跌０﹒０７％
　　騰訊控股（００７００）　　５９０﹒５０元　　　升０﹒４３％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２６５﹒００元　　　升４﹒７４％
　　京東集團（０９６１８）　　３４３﹒００元　　　升２﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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