《異動股》阿里巴巴升近半成，集團主席稱積極響應國家政策和法規

《經濟通通訊社２３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）升４﹒９％，報２６５﹒４元，破十

天（２５５﹒１４）、百天線（２６４﹒２１４元）；成交約２３９７萬股，涉資６３﹒０１億

元。

集團主席、首席執行官張勇在「數字經濟與科技抗疫」主論壇上表示，對於平台經濟未來的

發展，阿里巴巴將積極學習和響應國家的政策和法規，用自身更高的要求建設更為健康的平台經

濟，為網絡強國和數字中國的建設貢獻綿薄之力。

現時，恆生指數報２６４５８，升６點或升０﹒０３％，主板成交８５７﹒１５億元。國企

指數報１０６６２，升１０８點或升１﹒０３％。

上證綜合指數報３４１８，升４１點或升１﹒２２％，成交２８２６﹒８７億元人民幣。深

證成份指數報１３９５９，升１０７點或升０﹒７８％，成交３４３３﹒５７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２６５﹒４０元 升４﹒９０％

阿里健康（００２４１） ２０﹒２０元 跌１﹒７０％

阿里影業（０１０６０） １﹒０２元 跌１﹒９２％

高鑫零售（０６８０８） ８﹒２１元 跌０﹒７３％

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（ｎｓ）

