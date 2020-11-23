《異動股》阿里巴巴升近半成，集團主席稱積極響應國家政策和法規

《經濟通通訊社２３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）升４﹒９％，報２６５﹒４元，破十
天（２５５﹒１４）、百天線（２６４﹒２１４元）；成交約２３９７萬股，涉資６３﹒０１億
元。
集團主席、首席執行官張勇在「數字經濟與科技抗疫」主論壇上表示，對於平台經濟未來的
發展，阿里巴巴將積極學習和響應國家的政策和法規，用自身更高的要求建設更為健康的平台經
濟，為網絡強國和數字中國的建設貢獻綿薄之力。
現時，恆生指數報２６４５８，升６點或升０﹒０３％，主板成交８５７﹒１５億元。國企
指數報１０６６２，升１０８點或升１﹒０３％。
上證綜合指數報３４１８，升４１點或升１﹒２２％，成交２８２６﹒８７億元人民幣。深
證成份指數報１３９５９，升１０７點或升０﹒７８％，成交３４３３﹒５７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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阿里巴巴（０９９８８） ２６５﹒４０元 升４﹒９０％
阿里健康（００２４１） ２０﹒２０元 跌１﹒７０％
阿里影業（０１０６０） １﹒０２元 跌１﹒９２％
高鑫零售（０６８０８） ８﹒２１元 跌０﹒７３％
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（ｎｓ）
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