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23/11/2020 09:43

【Ａ股外援】富時羅素最新季度評審：無Ａ股剔除，納入國聯證券

　　《經濟通通訊社２３日專訊》富時羅素周六（２１日）早晨６時在官網公布了全球股票指數
系列季度評審結果，此次僅新納入一隻Ａ股股票即國聯證券（滬：６０１４５６），無Ａ股股票
被剔除。
　　此外，在此次季度評審中，還有２２隻港股和海外上市ＡＤＳ被納入。評審結果將於１２月
２１日開市時生效。不過此次公布的名單還可能根據市場情況等進行調整。若不出現突發情況，
名單將於１２月７日確定。
　　具體來看，大盤股新納入５家中國公司，分別是思摩爾國際（０６９６９）、泰格醫藥
（０３３４７）、理想汽車、金山雲、達達集團。中盤股中新增２家中國公司，分別是海普瑞
（０９９８９）以及國聯證券。小盤股中新增３家中國公司，分別是康方生物－Ｂ
（０９９２６）、移卡（０９９２３）以及祖龍娛樂（０９９９０）。微盤股中新增１１家中國
公司，其中包括９隻港股和２隻美股，不涉及Ａ股。
　　而就在國聯證券被納入富時羅素指數的前一日（２０日），中證監對國聯證券出具警示函，
稱其早前在籌劃重大資產重組過程中存在兩方面問題：一是未有效評估監管政策，對重組備選方
案準備不足；二是未審慎評估對證券市場的影響。
　　事源今年９月１８日，國聯證券、國金證券（滬：６００１０９）股票雙雙漲停。９月１９
日，有媒體報道，國聯證券即將收購國金證券。直到９月２０日，國聯證券與國金證券才公開披
露籌劃重組的消息。在隨後的１０月１２日，國聯證券、國金證券宣布終止籌劃重大資產重組事
項。（ｌｃ）

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