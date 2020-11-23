《午市前瞻》港股或形成雙頂，短線料下試２５５００點

《經濟通通訊社２３日專訊》上周五（２０日）美股三大指數齊挫，亞洲股市今早榮辱互見

，港股則高開２０８點報２６６５９，未幾見２６６６２點為７月初以來高位，但其後便從開市

高位不斷走低，一度跌至半日最低位２６３６９點，惟科指期貨今日面世，連帶科技股有追捧，

阿里巴巴（０９９８８）高開逾４％，騰訊（００７００）、小米（０１８１０）高開近２％，

大型科網股表現撐市。本港疫情反彈，第四波疫情開始爆發，本港地產股及賭股表現拖累大市，

其中金沙中國（０１９２８）盤中挫近５％，為半日表現最差藍籌。最終港股半日報２６４０３

點，跌４８點或跌０﹒１８％，主板成交７８２﹒２２億元。國指報１０６４２點，升８８點或

升０﹒８４％。科指報８０６７點，升６９點或升０﹒８７％。

即月期指新報２６４３０，跌２５點，高水２７點。即月國指期貨報１０６４１，升１０４

點，低水１點。１２月科指期貨開報８２８８，半日報８０６９，高水２點。

內地兩市輕微上揚，上證綜指報３４０６點，升２９點或升０﹒８６％，成交２５０３﹒２

８億元人民幣。深證成指報１３９１５點，升６３點或升０﹒４６％，成交３１０２﹒６１億元

人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒５１％，報３９﹒１元；港交所（００３８８）

走上０﹒４８％，報３７８元；中移動（００９４１）跌１﹒３８％，報４６﹒３元；友邦（０

１２９９）軟３﹒６９％，報８６﹒２元；建行（００９３９）走高０﹒３４％，報５﹒８８元

。



＊科指期貨出爐，科技龍頭造好＊



美國證監擬要求在美上市公司接受美國可檢查的會計師事務所二次審計，否則將面臨退市，

惟中國證監會指，期待美方監管機構盡快與中方磋商，相信雙方定能就檢查方案達成共識，有效

推進中美審計監管合作。消息穩定市場氣氛，加上今日科指期貨面世，資金流入重磅科技股。Ａ

ＴＭＸＪ齊揚，阿里巴巴揚４﹒４３％，報２６４﹒２元；騰訊升０﹒６％，報５９１﹒５元；

小米（０１８１０）漲５﹒０９％，報２６﹒８５元，為半日表現最佳藍籌；京東（０９６１８

）走高１﹒６１％，報３４１﹒４元；美團（０３６９０）微升０﹒０７％，報３０４﹒４元。

國家主席習近平昨日（２２日）在二十國集團（Ｇ２０）領導人第十五次峰會第二階段會議

中致辭，提出中國支持後疫情時代能源低碳轉型，將加快新能源、綠色環保等產業發展，促進經

濟社會發展全面綠色轉型。光伏股造好，福萊特玻璃（０６８６５）揚１１﹒０８％，報２２﹒

５５元；信義光能（００９６８）升４﹒９７％，報１３﹒９４元；金風科技（０２２０８）走

上２﹒５２％，報１２﹒２元；保利協鑫（０３８００）飆１３﹒７３％，報０﹒５８元；陽光

能源（００７５７）彈１４﹒３５％，報０﹒２５５元。

國務院副總理及金融委主任劉鶴主持召開金融委第四十三次會議，表明要嚴厲處罰各種「逃

廢債」行為，加強行業自律和監督，強化市場約束機制，以及深化債券市場改革和國有企業改革

。內房股普軟，雅居樂（０３３８３）跌３﹒７％，報１０﹒９４元；中海外（００６８８）挫

２﹒４１％，報１７﹒８４元；碧桂園（０２００７）跌１﹒５２％，報１０﹒３４元；潤地（

０１１０９）走低０﹒９９％，報３４﹒８５元；中國恆大（０３３３３）軟０﹒１２％，報１

６﹒６元。



＊第四波疫情爆發，抗疫股地產股榮辱互見＊



香港新冠肺炎疫情反彈，昨日新增６８宗確診個案，包括７宗輸入個案，另有１１宗本地無

源頭個案，以及５０宗本地相關個案。疫情相關股繼續炒上，香港電視（０１１３７）揚４﹒３

７％，報１２﹒９元；ＣＥＣ國際（００７５９）漲５﹒１９％，報０﹒８１元；日清食品（０

１４７５）升２﹒７５％，報７﹒０９元；國際家居零售（０１３７３）走上０﹒４３％，報２

﹒３６元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅７﹒２７％。

疫情確診數字再上升，「跳舞群組」累計有８０宗病例，政府擬再收緊限聚令等社交距離限

制措施。政府宣布周日起關閉所有派對房間，酒吧、夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活

動，為期五天。收租股普挫，九置（０１９９７）挫３﹒３２％，報３６﹒４５元；太古Ａ（０

００１９）跌３﹒６１％，報４４﹒１元；領展（００８２３）走低２﹒２１％，報６６﹒５元

；新地（０００１６）軟３﹒２９％，報１０３元；恆隆地產（００１０１）走落２﹒３１％，

報２１﹒１元。

大和總研發表研究報告指，港澳旅遊氣泡實行或需要更多時間，認為到年底實行的可能性很

低，即使形成了旅行氣泡，核酸檢測要求亦是一個阻礙因素。濠賭股齊走低，金沙中國（０１９

２８）跌４﹒９７％，報３２﹒５元；銀河娛樂（０００２７）跌４﹒４７％，報５８﹒８元；

永利澳門（０１１２８）跌５﹒８６％，報１２﹒８６元；新濠國際（００２００）跌４﹒３％

，報１４﹒７元；澳博控股（００８８０）跌６﹒０８％，報８﹒８１元；美高梅（０２２８２

）跌６﹒６３％，報１０﹒９８元。



＊張智威：金融委就逃廢債問題強化市場約束機制，不利內房擴張＊



疫情及疫苗消息影響下，新舊經濟股輪動速度加快，信誠證劵聯席董事張智威向《經濟通通

訊社》表示，就短期技術走勢而言，恆指有機會形成雙頂，首個頂位在７月７日的２６７８２點

，第二個是今日早市的２６６６２點，若然是雙頂，恆指或下試２５５００點位置。

他提到，恆指多個交易日未能上望７月７日高位，始終是出於疫情問題。美國政府新型冠狀

病毒疫苗與療法研發計劃最高主管稱，預期美國民眾最快在當地時間１２月１１日就能開始接種

疫苗。張智威表示，１２月中有機會是恆指走勢的轉捩點，但由於之前已炒過疫苗消息，預期對

大市的影響會愈來愈小。

中國金融委稱要嚴厲處罰逃廢債行為，加強行業自律和監督，強化市場約束機制，連同早前

的「三條紅線」規管，對於內房擴張速度的負面影響值得關注。張智威表示，需要重估整個內房

板塊，板塊前景不吸引，值博率亦不高。

另外，網易（０９９９９）第三季季績好過預期，看好股價上望１５５元，止蝕位１３０元

。（ｎｓ、ｐｌ）

