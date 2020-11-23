  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2020 11:02

《娥姐錦囊－張賽娥》新股上市結算期縮短，孖展收入減券商諗計

　　《娥姐錦囊》港交所（０３８８）計劃縮短新股上市結算期，截飛隔日即掛牌。有關安排一
旦落實，本港新股交易結算周期將與英、美、德、法四國看齊，並成為亞洲區內首個落實新股「
Ｔ＋１」結算的市場，屆時投資者在港認購新股的資金成本將會下降，上市效率增加，有助提升
香港市場競爭力，惟券商透過新股孖展賺取之利潤勢減，隨著科技進步、市場做大，券商仍可另
闢蹊徑搵錢。
　　港交所近日發布諮詢文件，建議簡化新股結算期程序，透過採用線上服務平台「ＦＩＮＩ（
Ｆａｓｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｎｅｗ　Ｉｓｓｕａｎｃｅ）」，將新股定價後的結
算周期由目前「Ｔ＋５」縮短至「Ｔ＋１」，意味日後新股在截止招股的後天便可上市，以期減
低凍結股民資金時間。另外，過往不時有股民利用認購機制漏洞，提出重複認購申請，有關漏洞
亦會被堵塞。
　　新機制下，新股上市結算期縮短，將可減低投資者認購新股的資金成本，亦可紓緩數隻新股
同時上市所造成的資金壓力，不過券商透過新股孖展賺取的利息收入會減少，小型新股的暗盤市
場可能會消失，但大型新股可能仍有暗盤市場的需要。
　　目前不少經紀行已轉型拓展財富管理、私人理財等業務，即使新股孖展認購生意減少，其他
業務仍有需求，惟在當前激烈競爭下，合規、信貸成本又增加，規模效益變得更為重要，券商若
要在市場上站穩腳，便須發掘獨特的優勢。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/11/2020
Black Friday又至　網購用邊張信用卡最so?
財經熱話20/11/2020
《股市一周》新舊經濟資金輪炒　港股周升294點逼近7月初高位
中國故事20/11/2020
《神州經脈》LPR連７月持穩　華晨集團破產重整　滬指周漲2%
財經熱話20/11/2020
《嚟緊炒D乜》卜蜂國際(00043)逢低吸納　靜候業績及重組佳音
財經熱話20/11/2020
【科指期貨】科指期貨周一推出　專家指或增科指股波動
香港要聞20/11/2020
【新冠肺炎】增26宗確診另40初步確診　初小周一起暫停面授課14天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>