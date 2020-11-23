《娥姐錦囊－張賽娥》新股上市結算期縮短，孖展收入減券商諗計

《娥姐錦囊》港交所（０３８８）計劃縮短新股上市結算期，截飛隔日即掛牌。有關安排一

旦落實，本港新股交易結算周期將與英、美、德、法四國看齊，並成為亞洲區內首個落實新股「

Ｔ＋１」結算的市場，屆時投資者在港認購新股的資金成本將會下降，上市效率增加，有助提升

香港市場競爭力，惟券商透過新股孖展賺取之利潤勢減，隨著科技進步、市場做大，券商仍可另

闢蹊徑搵錢。

港交所近日發布諮詢文件，建議簡化新股結算期程序，透過採用線上服務平台「ＦＩＮＩ（

Ｆａｓｔ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｆｏｒ Ｎｅｗ Ｉｓｓｕａｎｃｅ）」，將新股定價後的結

算周期由目前「Ｔ＋５」縮短至「Ｔ＋１」，意味日後新股在截止招股的後天便可上市，以期減

低凍結股民資金時間。另外，過往不時有股民利用認購機制漏洞，提出重複認購申請，有關漏洞

亦會被堵塞。

新機制下，新股上市結算期縮短，將可減低投資者認購新股的資金成本，亦可紓緩數隻新股

同時上市所造成的資金壓力，不過券商透過新股孖展賺取的利息收入會減少，小型新股的暗盤市

場可能會消失，但大型新股可能仍有暗盤市場的需要。

目前不少經紀行已轉型拓展財富管理、私人理財等業務，即使新股孖展認購生意減少，其他

業務仍有需求，惟在當前激烈競爭下，合規、信貸成本又增加，規模效益變得更為重要，券商若

要在市場上站穩腳，便須發掘獨特的優勢。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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