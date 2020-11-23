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23/11/2020 15:24

《美元走勢－羅明立》歐元短線仍受制阻力區

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒８７　　　１０３﹒６１　　　１０３﹒７８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８７９　　　１﹒１８５１　　　１﹒１８７５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３３２　　　１﹒３２７８　　　１﹒３３１８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１４　　　０﹒９０９０　　　０﹒９１００
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３２　　　７﹒７５１５　　　７﹒７５２１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國財政部要求美聯儲交還４５５０億美元未使用的紓困資金，並指令５個信
貸措施今年１２月底期滿後不再續期，導致美股受壓。本周美國會公布製造業採購經理指數、上
周初領失業救濟金、個人收入和支出資料、第三季ＧＤＰ修正資料及美聯儲１１月份議息紀要將
是市場焦點。
　　美匯指數窄幅偏軟，鎊匯及紐元呈強勢，歐盟成員國在今年７月就總規模達１﹒８萬億歐元
，其中包括７５００億歐元的復甦基金的長期預算達成共識，但按照歐盟程式，需要經所有成員
國一致批准，才能正式生效。不過，匈牙利、波蘭及斯洛文尼亞近日對該預算方案投了否決票
，因為它們反對歐盟將經濟援助與法治問題掛鈎的做法。倘若，歐盟預算方案未能及時通過，拖
延對成員國的經濟的救援，對經濟構成嚴重打擊。歐元初步支持位於１﹒１８５０，技術走勢上
，歐元短線仍受制於１﹒１９００至１﹒１９３０阻力區，需突破以再挑戰１﹒２０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４０　　　１﹒１９６０　　　１﹒１７９０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２８０　　　１﹒３４００　　　１﹒３２２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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