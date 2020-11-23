《美元走勢－羅明立》歐元短線仍受制阻力區

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒８７ １０３﹒６１ １０３﹒７８

歐元╱美元 １﹒１８７９ １﹒１８５１ １﹒１８７５

英鎊╱美元 １﹒３３３２ １﹒３２７８ １﹒３３１８

美元╱瑞郎 ０﹒９１１４ ０﹒９０９０ ０﹒９１００

美元╱港元 ７﹒７５３２ ７﹒７５１５ ７﹒７５２１

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《美元走勢》美國財政部要求美聯儲交還４５５０億美元未使用的紓困資金，並指令５個信

貸措施今年１２月底期滿後不再續期，導致美股受壓。本周美國會公布製造業採購經理指數、上

周初領失業救濟金、個人收入和支出資料、第三季ＧＤＰ修正資料及美聯儲１１月份議息紀要將

是市場焦點。

美匯指數窄幅偏軟，鎊匯及紐元呈強勢，歐盟成員國在今年７月就總規模達１﹒８萬億歐元

，其中包括７５００億歐元的復甦基金的長期預算達成共識，但按照歐盟程式，需要經所有成員

國一致批准，才能正式生效。不過，匈牙利、波蘭及斯洛文尼亞近日對該預算方案投了否決票

，因為它們反對歐盟將經濟援助與法治問題掛鈎的做法。倘若，歐盟預算方案未能及時通過，拖

延對成員國的經濟的救援，對經濟構成嚴重打擊。歐元初步支持位於１﹒１８５０，技術走勢上

，歐元短線仍受制於１﹒１９００至１﹒１９３０阻力區，需突破以再挑戰１﹒２０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９６０ １﹒１７９０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２８０ １﹒３４００ １﹒３２２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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