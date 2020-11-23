【新冠肺炎】６８宗確診１１源頭不明，網傳影片揭多人脫口罩跳舞

本地新冠肺炎疫情踏入第４波且形勢急轉直下，本港昨（２２日）急增６８宗確診個案，其

中１１宗感染源頭不明，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有不明個案曾到酒樓舞廳「食

飯跳舞」，形容是「幾高危的活動」。

１１宗源頭不明個案，包括一名７０歲老婦，居於葵涌華員邨華信閣，上周四（１９日）不

適，上周二（１７日）曾到跑馬地禮頓山社區會堂表演粵曲，另有１人同台表演，２人表演時沒

戴口罩，但有保持距離，台下有１０至２０名戴口罩的觀眾。

另一名４５歲女士同樣屬源頭不明個案，居觀塘順天邨天瑤樓，上周五（２０日）出現病徵

，自行前往急症室求診後確診。她曾於上周一（１６日）到過美孚君好宴會廳「食飯跳舞」，張

竹君引述指當日聚會人數頗多，筵開多席，但暫未有其他個案出現，呼籲當日的在場人士盡快接

受檢測。

有網上流傳片段顯示，涉事酒樓在本月中被人包場辦生日會，多人脫下口罩跳舞。該條長約

３分鐘的片段，上載日期為本月１４日。

另一宗源頭不明個案，患者為大埔靈糧堂劉梅軒中學一名１７歲男學生，居大埔泰亨祠堂村

，上周五出現病徵及最後一日上學，自行前往急症室求醫。該校需停課並安排學生及職員檢測，

當局亦會到該校派樣本瓶。確診男生另有親人就讀聖公會阮鄭夢芹銀禧小學，該校同樣需停課１

至２天。《香港經濟日報》

