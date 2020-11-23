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23/11/2020 19:14

《ＩＰＯ反應》傳恒大物業（０６６６６）獲足額認購

　　《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述知情人士表示，中國恆大（０３３３３）分拆的物管
公司恆大物業（０６６６６）首日招股獲足額認購。
　　恆大物業今日起招股，周四（２６日）截止認購，招股價介乎８﹒５元至９﹒７５元，發售
約１６﹒２２億股，集資最多１５８億元。每手５００股，一手入場費約４９２４﹒１２元。
　　股份預期１２月２日在主板掛牌。公司聯席保薦人包括華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國
際、中信證券、海通國際。（ｂｉ）

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