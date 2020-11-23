《再戰明天》小米派業績，美公布１１月諮詢委員會消費者信心指數

《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），中國外交部長王毅對日本進行兩日訪問，美

國公布１１月經濟諮詢委員會消費者信心指數。



＊中國外交部長王毅對日本進行兩日訪問＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德和

歐行執委施納貝爾出席芬蘭央行組織的線上研討會，討論新冠疫情對貨幣政策策略的挑戰。

８：０５ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在ＩＭＦ和東京大學主辦的線上會議中講話。

明早１０：３０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表講話。

中國國務委員兼外交部長王毅對日本進行為期兩日的訪問，將與日本外務大臣茂木敏充舉行

會談（至２５日）。



＊美國公布１１月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊



在數據方面，明午３：００ｐｍ，德國公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由

下滑９﹒７％升上８﹒２％；年率跌幅料由１１﹒３％收窄至４﹒３％。

４：３０ｐｍ，香港公布１０月貿易收支，料貿赤由１２７億元收窄至１２５億元。

５：００ｐｍ，德國公布１１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９２﹒７降至９０﹒３。

１０：００ｐｍ，美國公布９月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１﹒５％降至０﹒５％。

１１：００ｐｍ，美國公布１１月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１００﹒９降至

９７﹒９。同時，美國公布１１月里奇蒙儲行製造業指數，料由２９跌至２１。



＊小米派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國農產品交易（００１４９）、周大福（０１９２９）

、小米集團－Ｗ（０１８１０）等。（ｈｏ）

