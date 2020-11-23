  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2020 19:35

《再戰明天》小米派業績，美公布１１月諮詢委員會消費者信心指數

　　《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），中國外交部長王毅對日本進行兩日訪問，美
國公布１１月經濟諮詢委員會消費者信心指數。

＊中國外交部長王毅對日本進行兩日訪問＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德和
歐行執委施納貝爾出席芬蘭央行組織的線上研討會，討論新冠疫情對貨幣政策策略的挑戰。
　　８：０５ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在ＩＭＦ和東京大學主辦的線上會議中講話。
　　明早１０：３０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表講話。
　　中國國務委員兼外交部長王毅對日本進行為期兩日的訪問，將與日本外務大臣茂木敏充舉行
會談（至２５日）。

＊美國公布１１月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　在數據方面，明午３：００ｐｍ，德國公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由
下滑９﹒７％升上８﹒２％；年率跌幅料由１１﹒３％收窄至４﹒３％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布１０月貿易收支，料貿赤由１２７億元收窄至１２５億元。　　　
５：００ｐｍ，德國公布１１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９２﹒７降至９０﹒３。
１０：００ｐｍ，美國公布９月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１﹒５％降至０﹒５％。
１１：００ｐｍ，美國公布１１月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１００﹒９降至
９７﹒９。同時，美國公布１１月里奇蒙儲行製造業指數，料由２９跌至２１。

＊小米派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中國農產品交易（００１４９）、周大福（０１９２９）
、小米集團－Ｗ（０１８１０）等。（ｈｏ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/11/2020
第五屆聯大投資比賽圓滿舉行　冠軍由理工大學同學奪得
財經熱話23/11/2020
【樓市走向】汪敦敬對中長線樓市有信心　籲施政報告放寬按揭上限
財經熱話23/11/2020
舊經濟股受疫情拖累　張智威:恒指或形成雙頂　料回試25500
中國故事23/11/2020
《神州經脈》監管嚴懲逃廢債　滬指企穩三千四　外資流入逾百億
FOCUS23/11/2020
【FOCUS】嚴懲「行為性」逃廢債　中央冷待地方逼宮
開市Good Morning23/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：欠投資經驗者勿沾手期指
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>