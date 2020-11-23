《國企紅籌》石藥集團首九月純利升２５％至３５億人幣，不派息

《經濟通通訊社２３日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至今年９月３０日止九個月
，純利按年升２５﹒１％至３５﹒１８億元（人民幣．下同），每股基本盈利２９﹒４３分人民
幣，不派第三季股息。
期內，收入按年升１４﹒６％至１９２﹒１５億元，毛利升２１﹒６％至１４４﹒５６億元
。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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