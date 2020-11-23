《小傳日記》第四波殺到，舊經股跌倒；科指出輪證，小米績前勁

《小傳日記》聯儲局同財政部就抗疫貸款計劃出現分歧，上周五（２０日）美股回調。不過

今朝美股指數期貨造好，魚缸高開２０８點後，曾經升２１１點，見２６６６２點，創逾四個半

月高。不過香江疫情升溫，大市好快就碌返落嚟，倒跌８２點見２６３６９點全日低。午後魚缸

繼續好淡爭持，收市前有消息話英國藥廠阿斯利康同牛津大學合作研發嘅疫苗有好消息，最高有

效率高達九成，美期都抽上去，刺激魚缸埋單收報２６４８６，升３４點或升唔夠半巴仙，主板

成交增加近一成半至１５２０﹒３８億銀。國企指數報１０６６６，升１１３點或升逾１巴仙。

恆生科技指數輪證今日登場，指數終於上返８０００關，收報８０８８點，升９１點或逾１巴仙

。

Ａ場兩市齊揚，上證綜合指數報３４１４，升３６點或升逾１巴仙；深證成份指數報

１３９５５，升１０２點或漲近１巴仙，全日兩市成交９５３９億銀人仔，按日多２７巴仙。

大隻藍戰士方面，疫情升溫資金又從舊經濟股流出，ＡＩＡ（０１２９９）走落近３巴仙，

報８７元；大象（００００５）走上逾１巴仙，報３９﹒３５元；生發發（００３８８）輕輕彈

高唔夠半巴仙，報３７６﹒８元；神州移動（００９４１）無咗近１巴仙，報４６﹒５銀；聯通

（００７６２）八連跌，跪低近半巴仙，報４﹒７７銀；建行（００９３９）升近１巴仙，報

５﹒９銀。



＊擔心無生意收租向下試，確診數字升宅經濟得勝＊



香江今日（２３日）再新增７３宗新冠肺炎確診病例，跳舞群組都多咗５０宗，政務司司長

張建宗噚日就話，疫情近日急速惡化，唔排除會推出更嚴厲防疫抗疫措施喎。擔心實體店更加無

生意，本地地產收租股偏軟，九置（０１９９７）碌低逾２巴仙，報３６﹒８５銀；領展

（００８２３）跪低近２巴仙，報６６﹒６５銀；新地（０００１６）走低逾２巴仙，報

１０３﹒９銀；長實集團（０１１１３）跣低逾１巴仙，報４３﹒０５銀。而隨住星港「旅遊氣

泡」延期，加上被大和及瑞信降評級，國泰（００２９３）回吐逾４巴仙，報６﹒８３銀。

普通零售股當然要捱沽，不過宅經濟概念又落鑊，發疫情財嘅港視（０１１３７）抽高３巴

仙，報１２﹒７４銀；隨住確診數字再攀升，港視有望創新高。ＣＥＣ國際（００７５９）起哄

升近３巴仙，報０﹒７９銀；日清食品（０１４７５）踼高近２巴仙，報７﹒０２銀。



＊科指期貨現科股升勢顯，國策有加持光伏起飛時＊



科指期貨今日出世，令成個科指孖屐好旺場，加上神州證監會願意同花旗國證監唔掂傾到掂

，有望喺審計監管方案到達成共識，令神州企業可以繼續喺花旗孖屐搵食，成班科技佬個心都定

啲！阿里（０９９８８）主席張勇喺「數字經濟與科技抗疫」論壇講到，話阿里會積極學習同響

應神州政策同法規，缸友見佢會乖乖聽阿爺話，紛紛落力支持，阿里飛高逾４巴仙，報２６４銀

；近日小米（０１８１０）董事長雷軍放風話，小米嚟緊可能會起一個有千萬年產量嘅機械人工

廠，話集團會有神州最高階嘅電話生產線，消息令孖屐好興奮，聽日放榜嘅小米彈起逾８巴仙，

報２７﹒６銀，係今日最叻藍戰士；京東（０９６１８）踢高近３巴仙，報３４４﹒６銀；美團

（０３６９０）走高逾１巴仙，報３０８銀；係得ＱＱ（００７００）唔爭氣，收市腳軟唔夠半

巴仙，報５８６銀。

習主席日前喺Ｇ２０峰會第二階段會議上面提出會支持能源低碳轉型，加快新能源產業發展

，促進經濟社會發展全面綠色轉型。神州財政部仲即刻增加出年可再生能源補貼預算，其中有關

光伏項目就有成３３﹒８億人仔！光伏佬應聲炒上，福萊特玻璃（０６８６５）飛起逾１１巴仙

，報２２﹒６銀，２連陽累計升幅逾１３巴仙；信義光能（００９６８）踢高逾６巴仙，報

１４﹒１４銀；金風科技（０２２０８）走上逾４巴仙，報１２﹒４銀；保利協鑫

（０３８００）最叻叻，飛高２５巴仙衝上天，報０﹒６４銀，４連陽累計升幅逾５２巴仙。



＊博彩收入縮賭佬陷困局，有大行祝福潤啤向上碌＊



疫情再升溫，香江、神州同馬交都唔知幾時先可以暢通無阻通關，加上馬交政府話，估計今

年出年博彩收入得番１３００億銀，相當於舊年唔夠４５巴仙。濠賭佬今日再跌過，藍戰士銀娛

（０００２７）腳軟逾３巴仙，報５９﹒６銀；金沙中國（０１９２８）走低近４巴仙，報

３２﹒９５銀；美高梅中國（０２２８２）潛水逾６巴仙，報１１銀；永利澳門（０１１２８）

走低近４巴仙，報１３﹒１８銀；新濠國際（００２００）跪低近２巴仙，報１５﹒０８銀；澳

博控股（００８８０）跣腳逾４巴仙，報８﹒９７銀。

啤酒股上揚，潤啤（００２９１）得到中金祝福，提升兩成目標價，今日表現威水，創新高

跳起近４巴仙，報６１銀。交銀國際亦首予百威亞太（０１８７６）買入評級，目標價３１銀，

隻佬走上逾６巴仙，報２９﹒１５銀。青啤（００１６８）跳起近３巴仙，報７９﹒４銀。請請

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