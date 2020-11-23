《新股上市》傳京東健康集資額提高至３１２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》內媒指，京東健康集資額提高至達４０億美元（約３１２億港

元），最快周三（２５日）招股，１２月７日或８日掛牌，惟上述時間表可能會有調整，目標估

值為２００億美元（約１５６０億港元）。聯席保薦人為美銀、海通、瑞銀。（ｈｌ）

