疫情憂慮下新經股仍受捧，科指收漲９１點，恒指反覆上升３４點

《經濟通通訊社２３日專訊》疫情肆虐下，舊經濟股受壓，新經濟股受捧。港股今早高開

２０８點報２６６５９，未幾見２６６６２點，惟未能突破７月初的高位２６７８２。其後大市

不斷走低，一度跌至２６３６９點，惟科指期貨今日面世，連帶科技股有追捧，阿里巴巴

（０９９８８）升逾４％，小米集團（０１８１０）急漲８％，加上尾市英國藥廠阿斯利康聲明

指，旗下疫苗最高有效率可達９０％，支撐道指期貨最新升１８５點報２９３９７，恆指回穩收

報２６４８６，升３４點或升０﹒１３％，主板成交１５２０億元升１４﹒６％。國企指數報

１０６６６，升１１３點或升１﹒０７％。恆生科技指數報８０８８，升９１點或升１﹒１４％

。

即月期指新報２６４９１，升３６點，高水５點。即月國指期貨報１０６５６，升１１９點

，低水１１點。科指期貨新報８１０２點，高水１３點。

上證綜合指數報３４１４，升３６點或升１﹒０９％。深證成分指數報１３９５５９，升

１０２點或升０﹒７４％。兩市總成交９５３９﹒５９億元人民幣上升約２７％。



＊阿里升逾４％，小米漲８％冠藍籌＊



美國證監擬要求在美上市公司接受美國可檢查的會計師事務所二次審計，否則將面臨退市，

惟中國證監會指，期待美方監管機構盡快與中方磋商，相信雙方定能就檢查方案達成共識，有效

推進中美審計監管合作。新經濟股普遍上升，阿里巴巴漲４﹒３４％，報２６４元；小米集團升

８﹒０２％，報２７﹒６元，為升幅最大恆指成分股，連升３日累漲１５％；京東集團

（０９６１８）升２﹒５６％，報３４４﹒６元；網易（０９９９９）升４﹒７２５％，報

１４８﹒５００元；美團（０３６９０）升１﹒２５％，報３０８元；騰訊（００７００）跌

０﹒３４％，報５８６元。

舊經濟重磅股普遍受壓，友邦保險（０１２９９）跌２﹒７９３％，報８７元；中移動

（００９４１）跌０﹒９６％，報４６﹒５元；長和（００００１）跌０﹒４４％，報５６﹒６

元。然而，匯控（００００５）升１﹒１６％，報３９﹒３５０元，市場憧憬英倫銀行逐步讓銀

行恢復派息。建行（００９３９）亦升０﹒６８％，報５﹒９元。工行（０１３９８）漲

０﹒６６％，報４﹒５９０元。



＊本港第四波疫情嚴峻，金沙挫近４％＊



本港第四波疫情嚴峻，確診數字上升，據報本港今日新增約７３宗新冠肺炎確診個案。而昨

日新增６８宗確診個案，包括７宗輸入個案，另有１１宗本地無源頭個案，以及５０宗本地相關

個案。本港地產股及賭股受壓。長實（０１１１３）跌１﹒０３％，報４３﹒０５元。九龍倉置

業（０１９９７）跌２﹒２６％，報３６﹒８５元，連跌３日累挫６﹒３５％。新鴻基地產

（０００１６）跌２﹒４４％，報１０３﹒９元。大和總研發表研究報告指，港澳旅遊氣泡實行

或需要更多時間，認為到年底實行的可能性很低，即使形成了旅行氣泡，核酸檢測要求亦是一個

阻礙因素。濠賭股齊走低，銀河娛樂（０００２７）跌３﹒１７％，報５９﹒６元；金沙中國

（０１９２８）跌３﹒６６％，報３２﹒９５元，為跌幅最大恆指成分股。

疫情相關宅經濟股受惠股繼續炒上，香港電視（０１１３７）報１２﹒７４元升３﹒０７％

；ＣＥＣ國際控股（００７５９）收０﹒７９元漲２﹒６％；日清食品（０１４７５）報

７﹒０２元升１﹒７４％；國際家居零售（０１３７３）收２﹒３８元走高１﹒２８％。



＊再生能源股受捧，金屬石油股炒經濟復甦＊



根據財政部通知，中國２０２１年將撥付５９﹒５億元人民幣可再生能源電價附加補助資金

預算，而２０２０年補貼資金為５０億元人民幣。龍源電力（００９１６）報６﹒８６元急升

８﹒８９％；福萊特玻璃（０６８６５）收２２﹒６元飊１１﹒３３％；信義光能

（００９６８）報１４﹒１４元漲６﹒４８％；金風科技（０２２０８）報１２﹒４元升

４﹒２０％；保利協鑫能源（０３８００）及陽光能源（００７５７）各急漲逾２５％，分別收

報０﹒６４元及 ０﹒２８元。

市場憧憬中國經濟復甦，商品資源需增加，ＬＭＥ銅價上周五升至兩年半高位，鋁價也一度

升至兩年高位。江西銅業（００３５８）升３﹒７４％，報１１﹒６６元；中國鋁業

（０２６００）升１３﹒２２％，報２﹒５７元；紫金礦業（０２８９９）升５﹒５１％，報

８﹒０４０元。三桶油亦見買盤追入，中石油（００８５７）升３﹒２％，報２﹒５８元；中石

化（００３８６）升１﹒４３％，報３﹒５４元；中海油（００８８３）升４﹒９１％，報

９﹒１８元。

國務院副總理及金融委主任劉鶴主持召開金融委第四十三次會議，表明要嚴厲處罰各種「逃

廢債」行為，加強行業自律和監督，強化市場約束機制，以及深化債券市場改革和國有企業改革

。內房股普軟，碧桂園（０２００７）報１０﹒３６元跌１﹒３３％；中國恆大（０３３３３）

挫２﹒０５％，報１６﹒２８元；中海外（００６８８）跌３﹒５％，報１７﹒６４元；華潤置

地（０１１０９）跌１﹒４２％，報３４﹒７元。（ｅｃ）

