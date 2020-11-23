《每周華語－黃溢華》棋局與地緣、東方對西方、冷戰的棋士

《每周華語》美國很快有「新人事、新作風」，各國與美國的白宮「新主人」如何「開局」

，自然左右世界的新地緣格局。主動權不一定在白宮的新班子，也看各國的話事人如何運用話言

權，使互動往平和的世情發展。



中國的圍棋百多年前已流入日本。棋聖吳清源（１９１４－２０１４）遠赴日本，跟日本的

圍棋高手學習，吳清源於日本棋壇大放異彩，大小賽事都可戰勝對手。十多年不敗的紀錄及獨特

的「天元」開局，使吳清源於１９３０年代在日本戰無不勝，為中國人爭光。圍棋於日韓等國甚

受重視，圍棋文化未能阻止戰爭的發生，但以百多年歷史看，圍棋使地緣形勢得到紓緩，不是因

為誰人勝出，而是各國有更多的文化交流，必有助更多溝通。



中日韓╱亞洲地區多圍棋交流╱比賽，而歐美日也不乏圍棋棋士，今天電腦也是強大的下棋

對手。亞洲區下棋，以圍棋為主軸，國際象棋於亞洲當然也受歡迎，但仍不及圍棋的「黑白」子

吸引力。



事實上，很久以前的印度已有國際象棋。自印度流入南歐等地區，國際象棋生命力強大。斯

拉夫人對國際象棋甚感興趣：日本獨愛中國的圍棋，而斯拉夫人對國際象棋卻有更深入的理解╱

掌握。事實上，歐洲及美國╱南美人對國際象棋情有獨鍾，國際比賽日見重視。圍棋也好，國際

象棋也好，都發展出職業水平比賽及棋士。勝出者，有不錯的獎金、真的名利雙收！



１９１７╱１９９１年乃前蘇聯的神秘年代。國際象棋正好是推動蘇聯國際地位的手段之一

。Ａｎｄｒｅｗ Ｓｏｌｔｉｓ巨著，「Ｓｏｖｉｅｔ Ｃｈｅｓｓ，１９１７－１９９１」正

為蘇聯於國際象棋的戰績做了詳細的紀錄。上天╱下海，陸上有千萬士兵，也需要文化有突出一

面的配合。東方對西方，都有棋藝╱棋士，同是黑白子，不同的規則但都有職業棋士，也有國際

比賽。



二戰結束之後，美蘇正面爭雄，核武╱太空以外，文化「決戰」，國際象棋成為另一「戰場

」，文化地緣爭雄。「Ｔｈｅ Ｓｏｖｉｅｔ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｃｈｅｓｓ」

（Ａ．Ｋｏｔｅｒ及Ｍ．Ｙｕｄｏｖｉｃｈ）詳細列舉了不少前蘇聯象棋大師的背景及著名棋局

。即使１９９１╱１９９２年後前蘇聯解體，斯拉夫人的棋士仍雄霸國際象棋棋壇。近廿年，上

網「打機」成為主流，但下棋仍受歡迎。近年，小朋友╱大人以至國際新聞已甚少國際象棋及圍

棋的新聞報道，但下棋有別「打機」，下棋與電腦爭勝，亦有別「人與人」的棋局！１９７０╱

１９９０年代，不乏音樂刻及電影以國際象棋及圍棋為主題。吳清源的人生也搬了上大銀幕

（２００６年），他的棋局仍是重要的參考╱研究。當然，國際象棋大師也成為郵品的主角。前

蘇聯及不少國家都有發行重要聯賽的郵票，可見「下棋」甚受重視！



１９８３年，美國作家Ｗａｌｔｅｒ Ｔｅｖｉｓ（１９２８－１９８４）發表了小說

「Ｔｈｅ Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｇａｍｂｉｔ」（Ｒａｎｄｏｍ Ｈｏｕｓｅ發行），是年

１９８３年５月號美國的「Ｃｈｅｓｓ Ｌｉｆｅ」月刊有此小說的專題報道。小說主人翁乃小

女孩，下棋天才。孤兒的她遇上啟蒙老師，自此投身「下棋」事業。１９６０年代，棋士最高的

挑戰乃與蘇聯高手較勁……。她力爭上游且多次巧遇高人，女主角成為世界級大師（Ｇｒａｎｄ

Ｍａｓｔｅｒ，ＧＭ）。開局、中局、殘局，她以開局狠、準且快、打出「天下」，即使內容

虛構，但作者把讀者帶入了不只「下棋」棋盤之上，更帶出１９６０年代美蘇「另類」地緣爭雄

的另一面！美蘇兩強相遇，不只在古巴！也不只在太空、核武、各種科研，也在棋盤上較勁。

１９８４年作者逝世，「Ｔｈｅ Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｇａｍｂｉｔ」並未因而在浩瀚書海之中消

失。２０２０年首上電影系列，全球反應極佳。疫情下，國際象棋大賣，不少人家內下棋。而內

地正在開拍日本卡通名著「棋靈王」（１９９９年╱２００３年）「真人版」。以圍棋為主軸的

「棋靈王」甚為成功，卡通╱漫畫也大賣很多年。圍棋傳入日韓，人家不只把吳清源大師昇華，

再構建了新的圍棋亞洲之新世代。可惜上網「打機」的出現，多少使小朋友╱大朋友下棋不太積

極了。國際象棋今年見「熱潮」，不一定可以維持，但Ｗａｌｔｅｒ Ｔｅｖｉｓ的象棋小說拍

成電影系列，相隔小說面世３７年之久，仍見熱潮，可見人們對「人、人」下棋仍未失興趣。近

廿年，棋士與「Ａ﹒Ｉ﹒」╱電腦惡鬥棋局，今天見棋士敗於「軟件」，但不代表「Ａ﹒Ｉ﹒」

╱大數據╱電腦已全面「戰勝」人類棋士！筆者以為，勝敗之間，不以「一局」定輸贏。



日漫畫「棋靈王」於２００１年改編為電視動畫，由東京電視台等聯合製作，共７５集，香

港於２００４年首播。劇情對局出處，有正史可尋，甚有意思。雖然吳清源先生入了日籍，但下

棋無國界，地緣有別，但文化互動，總是相向、多向的格局。有老友記乃圍棋迷，「棋靈王」的

「碁盤」也大賣，不少人也擁有之，乃「棋痴」也。



美蘇冷戰也成為「Ｔｈｅ Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｇａｍｂｉｔ」的背景歷史。１９６０年代，

無今天的通訊便利，但誰勝誰負又有另一番的意義。世事如棋局局新！東方對西方，棋局與地緣

，有如國際象棋開局：「后翼棄兵」之策有關？！



上周美國疫情更為嚴重，加拿大的多倫多市也要「封城」，歐英日韓疫情亦反覆惡化，美加

州須要收緊防疫政策。整體言，全球疫情形勢未見樂觀，中國平穩但無助全球經濟更快走出

「Ｕ」底！今天不可只看中國，英２０２１年有疫苗亦未及全控疫情，全球經濟有更大往下滑的

傾向。誰人入主白宮，拜登牌面見「勝出」，但一天未有官方正式公布，仍有變數：「Ｔｈｅ

Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｇａｍｂｉｔ」確有地緣的內容與意義。《資深市場人士 黃溢華》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

