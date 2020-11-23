  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2020 10:50

《每周華語－黃溢華》棋局與地緣、東方對西方、冷戰的棋士

　　《每周華語》美國很快有「新人事、新作風」，各國與美國的白宮「新主人」如何「開局」
，自然左右世界的新地緣格局。主動權不一定在白宮的新班子，也看各國的話事人如何運用話言
權，使互動往平和的世情發展。
　
　　中國的圍棋百多年前已流入日本。棋聖吳清源（１９１４－２０１４）遠赴日本，跟日本的
圍棋高手學習，吳清源於日本棋壇大放異彩，大小賽事都可戰勝對手。十多年不敗的紀錄及獨特
的「天元」開局，使吳清源於１９３０年代在日本戰無不勝，為中國人爭光。圍棋於日韓等國甚
受重視，圍棋文化未能阻止戰爭的發生，但以百多年歷史看，圍棋使地緣形勢得到紓緩，不是因
為誰人勝出，而是各國有更多的文化交流，必有助更多溝通。
　
　　中日韓╱亞洲地區多圍棋交流╱比賽，而歐美日也不乏圍棋棋士，今天電腦也是強大的下棋
對手。亞洲區下棋，以圍棋為主軸，國際象棋於亞洲當然也受歡迎，但仍不及圍棋的「黑白」子
吸引力。
　
　　事實上，很久以前的印度已有國際象棋。自印度流入南歐等地區，國際象棋生命力強大。斯
拉夫人對國際象棋甚感興趣：日本獨愛中國的圍棋，而斯拉夫人對國際象棋卻有更深入的理解╱
掌握。事實上，歐洲及美國╱南美人對國際象棋情有獨鍾，國際比賽日見重視。圍棋也好，國際
象棋也好，都發展出職業水平比賽及棋士。勝出者，有不錯的獎金、真的名利雙收！
　
　　１９１７╱１９９１年乃前蘇聯的神秘年代。國際象棋正好是推動蘇聯國際地位的手段之一
。Ａｎｄｒｅｗ　Ｓｏｌｔｉｓ巨著，「Ｓｏｖｉｅｔ　Ｃｈｅｓｓ，１９１７－１９９１」正
為蘇聯於國際象棋的戰績做了詳細的紀錄。上天╱下海，陸上有千萬士兵，也需要文化有突出一
面的配合。東方對西方，都有棋藝╱棋士，同是黑白子，不同的規則但都有職業棋士，也有國際
比賽。
　
　　二戰結束之後，美蘇正面爭雄，核武╱太空以外，文化「決戰」，國際象棋成為另一「戰場
」，文化地緣爭雄。「Ｔｈｅ　Ｓｏｖｉｅｔ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｃｈｅｓｓ」
（Ａ．Ｋｏｔｅｒ及Ｍ．Ｙｕｄｏｖｉｃｈ）詳細列舉了不少前蘇聯象棋大師的背景及著名棋局
。即使１９９１╱１９９２年後前蘇聯解體，斯拉夫人的棋士仍雄霸國際象棋棋壇。近廿年，上
網「打機」成為主流，但下棋仍受歡迎。近年，小朋友╱大人以至國際新聞已甚少國際象棋及圍
棋的新聞報道，但下棋有別「打機」，下棋與電腦爭勝，亦有別「人與人」的棋局！１９７０╱
１９９０年代，不乏音樂刻及電影以國際象棋及圍棋為主題。吳清源的人生也搬了上大銀幕
（２００６年），他的棋局仍是重要的參考╱研究。當然，國際象棋大師也成為郵品的主角。前
蘇聯及不少國家都有發行重要聯賽的郵票，可見「下棋」甚受重視！
　
　　１９８３年，美國作家Ｗａｌｔｅｒ　Ｔｅｖｉｓ（１９２８－１９８４）發表了小說
「Ｔｈｅ　Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｇａｍｂｉｔ」（Ｒａｎｄｏｍ　Ｈｏｕｓｅ發行），是年
１９８３年５月號美國的「Ｃｈｅｓｓ　Ｌｉｆｅ」月刊有此小說的專題報道。小說主人翁乃小
女孩，下棋天才。孤兒的她遇上啟蒙老師，自此投身「下棋」事業。１９６０年代，棋士最高的
挑戰乃與蘇聯高手較勁……。她力爭上游且多次巧遇高人，女主角成為世界級大師（Ｇｒａｎｄ
　Ｍａｓｔｅｒ，ＧＭ）。開局、中局、殘局，她以開局狠、準且快、打出「天下」，即使內容
虛構，但作者把讀者帶入了不只「下棋」棋盤之上，更帶出１９６０年代美蘇「另類」地緣爭雄
的另一面！美蘇兩強相遇，不只在古巴！也不只在太空、核武、各種科研，也在棋盤上較勁。
１９８４年作者逝世，「Ｔｈｅ　Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｇａｍｂｉｔ」並未因而在浩瀚書海之中消
失。２０２０年首上電影系列，全球反應極佳。疫情下，國際象棋大賣，不少人家內下棋。而內
地正在開拍日本卡通名著「棋靈王」（１９９９年╱２００３年）「真人版」。以圍棋為主軸的
「棋靈王」甚為成功，卡通╱漫畫也大賣很多年。圍棋傳入日韓，人家不只把吳清源大師昇華，
再構建了新的圍棋亞洲之新世代。可惜上網「打機」的出現，多少使小朋友╱大朋友下棋不太積
極了。國際象棋今年見「熱潮」，不一定可以維持，但Ｗａｌｔｅｒ　Ｔｅｖｉｓ的象棋小說拍
成電影系列，相隔小說面世３７年之久，仍見熱潮，可見人們對「人、人」下棋仍未失興趣。近
廿年，棋士與「Ａ﹒Ｉ﹒」╱電腦惡鬥棋局，今天見棋士敗於「軟件」，但不代表「Ａ﹒Ｉ﹒」
╱大數據╱電腦已全面「戰勝」人類棋士！筆者以為，勝敗之間，不以「一局」定輸贏。
　
　　日漫畫「棋靈王」於２００１年改編為電視動畫，由東京電視台等聯合製作，共７５集，香
港於２００４年首播。劇情對局出處，有正史可尋，甚有意思。雖然吳清源先生入了日籍，但下
棋無國界，地緣有別，但文化互動，總是相向、多向的格局。有老友記乃圍棋迷，「棋靈王」的
「碁盤」也大賣，不少人也擁有之，乃「棋痴」也。
　
　　美蘇冷戰也成為「Ｔｈｅ　Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｇａｍｂｉｔ」的背景歷史。１９６０年代，
無今天的通訊便利，但誰勝誰負又有另一番的意義。世事如棋局局新！東方對西方，棋局與地緣
，有如國際象棋開局：「后翼棄兵」之策有關？！
　
　　上周美國疫情更為嚴重，加拿大的多倫多市也要「封城」，歐英日韓疫情亦反覆惡化，美加
州須要收緊防疫政策。整體言，全球疫情形勢未見樂觀，中國平穩但無助全球經濟更快走出
「Ｕ」底！今天不可只看中國，英２０２１年有疫苗亦未及全控疫情，全球經濟有更大往下滑的
傾向。誰人入主白宮，拜登牌面見「勝出」，但一天未有官方正式公布，仍有變數：「Ｔｈｅ　
Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｇａｍｂｉｔ」確有地緣的內容與意義。《資深市場人士　黃溢華》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/11/2020
Black Friday又至　網購用邊張信用卡最so?
財經熱話20/11/2020
《股市一周》新舊經濟資金輪炒　港股周升294點逼近7月初高位
中國故事20/11/2020
《神州經脈》LPR連７月持穩　華晨集團破產重整　滬指周漲2%
財經熱話20/11/2020
《嚟緊炒D乜》卜蜂國際(00043)逢低吸納　靜候業績及重組佳音
財經熱話20/11/2020
【科指期貨】科指期貨周一推出　專家指或增科指股波動
香港要聞20/11/2020
【新冠肺炎】增26宗確診另40初步確診　初小周一起暫停面授課14天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>