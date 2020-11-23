《地產人眼－黃漢成》強制全民檢測，香港始能重生

《地產人眼》新冠肺炎困擾香港逾大半年，疫情反反覆覆、欲斷難斷，近日感染人數又有上

升趨勢，且頻頻出現源頭不明個案，第四波疫情隱隱待發，政府又再一次收緊限聚令，這種時鬆

時緊的防疫措施，令食肆、夜店等場所飽受折騰，香港政府雖就特定群組強制檢測定下法律框架

，但病毒從來不認人，人人都有機會受到感染，唯有推行全民強制檢測，做到「早發現、早隔離

、早醫治」，香港才有望把疫情清零，經濟重見生天。



在中央政府的協助下，本港於９月初展開費用全免的社區普及檢測計劃，全港市民可自願參

與，這本是全民檢測，徹底把疫情清零的大好機會，無奈整個檢測計劃被高度政治化，更被扣上

種種無稽的陰謀論，最終只有１７８﹒３萬人次參與檢測，僅佔本港四分之一人口，結果是社區

上仍有漏網之魚，令疫情始終無法根斷，更遑論推出健康碼與內地及澳門通關，對於屬開放型經

濟體的香港而言，尤其是極倚重外來旅客的旅遊、航運、酒店及零售業，在多月封關零旅客之下

，已陷於水深火熱之中，早前國泰宣布大幅裁員，有五千多名本港員工受影響，而有３５年歷史

的港龍航空更即時停運，此外亦有旅行社結業倒閉又或要求全體員工停薪留職，若香港不設法讓

旅遊業逐步復常，恐怕這只是企業裁員、結業潮的開始，往後還會陸續有來。



有意見指接受檢查與否，應屬個人自由與選擇，但自由不是沒有界限或底線，尤其涉及公共

衛生及人命安全，更不用說香港經濟在疫情下已命懸一線，有道「為官避事平生恥」，港府應擇

善固執、果斷行事，傾全力推行全民強制檢測，務求找出每一個隱形患者，讓中港兩地早日恢復

通關，香港經濟方能有望復常。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》



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