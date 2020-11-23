《鍾之日記》金融委釋信心，債市股市回穩

《鍾之日記》１１月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



本港新冠肺炎疫情急反彈，上海及內蒙古周末亦出現本土病例，疫情防控形勢緊張。周末國

務院金融委召開會議為近期升溫的債務風險把脈定調。金融委會議指出，要嚴厲處罰各種「逃廢

債」行為，要求加強行業自律和監督，強化市場約束機制，加強部門協調合作，深化債券市場改

革和國有企業改革，提升運行質量和效率。

分析認為金融委的最新表態緩和了市場對信用債市場違約加劇的擔心。從具體措施上，短期

內流動性投放也會加碼，以緩和市場已經由於信用風險引發的流動性風險。與此同時，在金融委

高調發聲後，煤炭行業另一發債大戶冀中能源集團表態，強調目前企業流動性壓力已基本化解，

將確保公開市場債務不違約，集團存續債午後升幅擴大。而已經違約的永煤控股，據報今晚召開

「２０永煤ＳＣＰ００３」持有人會議，最新方案或是償還５０％本金，剩餘部分展期２７０天

兌付。



＊Ａ場站上三千四＊



金融委會議提振債市信心，恐慌情緒舒緩後Ａ場同受益，迎來價量齊升的一日。滬深兩市早

盤高開後，升幅逐步擴大，滬綜指早盤已成功企上三千四關，為９月３日以來首次，午後在周期

股、釀酒股等支撐下升勢更為明確，全日漲１﹒０９％，收報３４１４﹒４９點，企穩三千四關

。兩市全日成交額９５４０億元人民幣，較上一交易日大增２７％。外資全日通過陸股通淨流入

１００﹒５１億人民幣Ａ股，流入規模創１１月９日以來高，且為連續第三日淨流入。

香江魚缸，舊經濟股受壓，新經濟股受捧。港股今早高開２０８點報２６６５９，其後大市

不斷走低，一度跌至２６３６９點，惟科指期貨今日面世，連帶科技股有追捧，恆指回穩收報

２６４８６，升３４點或升０﹒１３％，主板成交１５２０億元升１４﹒６％。



＊「逃廢債」零容忍，中央維穩金融股高漲＊



華晨集團、永煤控股旗下兩隻ＡＡＡ最高評級國企信用債接連違約，引發債券市場連鎖反應

，惹來內地監管升級。中信証券發表報告表示，預計逃廢債行為將有收斂，違約的可預測性增強

，對市場的衝擊也將邊際下降。但周期性等因素仍在，預計後續債券違約仍將發生。本輪債務周

期的頂部大概率出現在２０２０年四季度，而２０２１年的經濟修復和穩槓桿的努力預計將驅動

債務周期進入下行階段。

信用債違約牽連廣泛，多家銀行、承銷商、評級機構相繼被查。上交所查明，招商證券

（０６０９９）在華晨集團債券的受托管理過程中，未能及時履行受托管理人信息披露職責及有

受托管理人信用風險管理職責，決定對招商證券予以書面警示。

中央出手就近期債市問題維穩，刺激內地金融股今日炒高。券商股方面，國聯證券Ａ股

（滬：６０１４５６）獲納入富時羅素，Ｈ股（０１４５６）飆１１﹒７％；中國銀河

（０６８８１）升２﹒９％，海通證券（０６８３７）亦漲２﹒６％；招商證券雖收警示，但仍

高收２﹒９％。

內銀股亦造好，光大銀行（０６８１８）漲３﹒７％，農行（０１２８８）升３﹒６％，郵

儲行（０１６５８）亦揚１﹒７％。



＊小米績前變大米，連揚三日再破頂＊



小米（０１８１０）明天（２４日）收市後將發布第三季財報，股價在績前發力，今日飆

８％收報２７﹒６元，連升３日，兼破歷史新高。值得留意的是，近日小米創始人、董事長雷軍

表示，小米計劃建立年產千萬手機的１００％無人工廠，並指小米今年初於北京亦莊建立實驗性

質的智能電話工廠，並稱之為中國最高階的智能電話生產線。

其他新經濟股亦走勢向好，阿里巴巴（０９９８８）董事局主席、首席執行官張勇在「數字

經濟與科技抗疫」主論壇上表示，對於平台經濟未來的發展，阿里巴巴將積極學習和響應國家的

政策和法規，用自身更高的要求建設更為健康的平台經濟，為網絡強國和數字中國的建設貢獻綿

薄之力。張勇開口，股價隨即獲資金力捧，今日急開車漲４﹒４％，報２６４元。

京東集團（０９６１８）旗下京東健康集資額提高至達４０億美元，最快周三（２５日）招

股，１２月７日或８日掛牌，目標估值為２００億美元，或成螞蟻集團之後第二大的ＩＰＯ。京

東全日漲２﹒５６％，報３４４﹒６元。

美團（０３６９０）亦將於下周一公布業績，全日升１﹒３％報３０８元。騰訊控股

（００７００）表現最弱，不升反跌，全日軟０﹒３％，報５８６元。



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